Benji & Fede – Sale feat. Shari: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Sale, singolo di Benji & Fede in duetto con l’emergente sedicenne cantautrice Shari Noioso, secondo anticipo dell’attesissimo quarto album in studio Good Vibes, successore di Siamo solo Noise, che vedrà la luce il 18 ottobre 2019 via Warner Records.

Dopo lo straordinario successo di Dove e Quando, pubblicato a fine dello scorso maggio, è il momento di questo bellissimo pezzo, scritto dagli interpreti Benjamin Mascolo, Federico Rossi e la talentuosa cantante friulana classe 2002 che ha già all’attivo un EP uscito nel 2016 e che nonostante la giovanissima età, viene già considerata uno dei talenti più interessanti, non a caso il trio Il Volo, l’ha ospitata in diverse tappe dello scorso tour nella penisola.

Sale testo

Come i fiori finti non profumano (non profumano)

tutte le frasi che mi dici sono inutili

le chiamate in piena notte, cosa sai di me?

dai dimmelo tu, cosa sai di te

di quando sei tornata senza scuse, ho aperto, eri fuori.

Senti che casino sembra New York (sembra New York)

c’è solo gente strana che balla a caso

sapranno di noi, sapranno di me, sapranno di te.

Sale, l’ansia così in fretta

andiamo via da qua

sale il mio cuore in gola

così non vedo più

sale l’aria di questa festa

quasi mi diverto, si

sale la voglia, la voglia di non vederti più.

[Shari]

Come gli aerei ti sembrano stelle nel cielo

e solo un sorriso se è nato, non è felicità

non è altro che una goccia di pioggia, non è una lacrima

nient’altro che un bacio rubato non era amore.





[Insieme]

Sale, l’ansia così in fretta

andiamo via da qua

sale il mio cuore in gola

così non vedo più

sale l’aria di questa festa

quasi mi diverto, si

sale la voglia, la voglia di non vederti più.

[Shari]

sale la voglia di non vederti più.

[Insieme]

Lo sai che se parti per New York

poi rimani

chissà se mi cercherai per la città

[Shari]

lo sai puoi andarci al Central Park

già domani

chissà se mi chiamerai anche da lì.

[Insieme]

Sale, l’ansia così in fretta

andiamo via da qua

sale il mio cuore in gola

così non vedo più (non vedo più)

sale l’aria di questa festa

quasi mi diverto, si

sale la voglia, la voglia di non vederti più.





[Shari]

sale la voglia, la voglia di non vederti più

sale la voglia di non vederti più





