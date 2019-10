Benji & Fede – Tatuaggi: audio e testo della nuova canzone

Tatuaggi, è la quarta traccia dell’album Good Vibes, il quarto in studio di Benji & Fede, disponibile dal 18 ottobre 2019 via Warner Music Italy.

Il testo e l’audio di questa bella canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Cicco Sanchez & Fred De Palma e ancora una volta prodotta da Merk & Kremont.

Nel brano si parla del doloroso e indelebile ricordo di una persona, perché alcune persone restano sempre con noi, in un angolo della nostra memoria, incancellabili come l’inchiostro sulla pelle, come un tatuaggio, che racconta una storia importante di noi e del nostro passato.

Benji & Fede – Tatuaggi testo

[Strofa 1]

Voglio farmi un tatuaggio

non di quelli che ti penti

non di quelli che nascondi

alle cene coi parenti

voglio farmi un tatuaggio

il tuo nome sul mio braccio

ogni volta che lo guardo

mi ricordo di dimenticarlo.

[Pre-Ritornello]

Voglio riempirmi d’inchiostro fino a farmi male

e coprire tutti i pori per non farti entrare

perché i ricordi sono virus per le mie difese immunitarie.





[Ritornello 1]

Vorrei portarti con me

anche se non sei con me

vorrei portarti con me

anche se non sei più mia

e sei la bugia più bella che c’è

più bella che c’è

e sarò con te-e.

[Strofa 2]

Sei la mia àncora e sei mia ancora

una rondine che no, non vola

tra i fiori di pesco, un fiore di loto viola

sei la prima lettera di una parola

la stella che non ha mai visto gli astri

un cuore che non può spezzarsi

un diamante imprigionato tra le spine di una rosa nera

l’unica cosa vera che ho.

[Ritornello 2]

Vorrei portarti con me

anche se non sei con me

vorrei portarti con me

anche se non sei più mia

e sei la bugia più bella che c’è

più bella che c’è

e sarò con te

anche se non sono con te

e sarò con te

anche se ti dico addio

perché sei l’addio più bello che c’è

più bello che c’è.

[Post-Ritornello]

Sei la bugia più bella che c’è

più bella che c’è.





[Ponte]

Come un tatuaggio

è strano come faccia male averti

come un tatuaggio

sulla pelle ogni linea dei tuoi lineamenti

come un tatuaggio

come un tatuaggio

come un tatuaggio

[Ritornello 2]

Vorrei portarti con me

anche se non sei con me

vorrei portarti con me

anche se non sei più mia

e sei la bugia più bella che c’è

più bella che c’è

e sarò con te

anche se non sono con te

e sarò con te

anche se ti dico addio

perché sei l’addio più bello che c’è

più bello che c’è.





