Benji & Fede – Good Vibes: audio e testo della title track del nuovo album

Leggi il testo e ascolta la title track dell’album Good Vibes di Benji & Fede, fuori dal 18 ottobre 2019, a più di 18 mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Siamo solo Noise.

Anche la traccia che apre l’attesissimo disco èè stata prodotta da Merk & Kremont, che l’hanno anche scritta insieme ai due cantanti ed Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre e Leonardo Grillotti.

In questo virale pezzo, si parla di spensierati momenti trascorsi insieme alla dolce metà: fare cose molto semplici e godersi l’immensa bellezza della natura, che purtroppo sempre più raramente riusciamo ad apprezzare.

Benji & Fede – Good Vibes testo canzone

Download su: Amazon – iTunes

Tra le mie braccia

ci sei caduta presto

sono un albero spoglio

con il suo frutto acerbo

mi piaci anche senza il vestito giusto

con l’espressione di chi si sente fuori posto

se la montagna è bella non solo d’inverno

e quando non c’è sole a volte si sta meglio

e c’hai ragione te

che la fai semplice (semplice)

come le dita a fior di pelle

i fiori e le stelle.

Vivi troppo di ricordi

se ai concerti le canzoni

le filmi e non le ascolti

ti guardo ma tu non ti volti.





Good vibes

senza pensare a niente

con le margherite sulle orecchie al posto delle sigarette

good vibes

e mi ritorni in mente

le tue storie sono quelle

e a te piacciono

i fiori e le stelle

good vibes

good vibes

good vibes.

Chissà dove vanno

a finire i tramonti

li catturi con gli occhi

e quasi quasi li tocchi

tu che sei così piena di energia

e così leggera che se soffio voli via

e non mi lasci niente

solo i fiori e le stelle.

Vivi bene nei tuoi sogni

se ai concerti le canzoni

le canti e non le ascolti

ti guardo ma tu non ti volti.

Good vibes

senza pensare a niente

con le margherite sulle orecchie al posto delle sigarette

good vibes

e mi ritorni in mente

le tue storie sono quelle

a te piacciono

i fiori e le stelle.





Ho imparato a dire addio

alle abitudini di giorni

che non vanno a modo mio

ora sto bene grazie Dio

mi hai insegnato a dire addio

non voglio più guardare indietro

non è vero, ma ci credo.

Good vibes (Good vibes)

senza pensare a niente

luna chiara e luci spente

a te piacciono

i fiori e le stelle

good vibes

good vibes

good vibes.





Ascolta su: