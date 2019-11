Vegas Jones – La Bella Musica: info e titoli canzoni del nuovo album

A circa un anno e mezzo di distanza dal fortunato disco d’esordio Bellaria, il rapper milanese Matteo Privitera, meglio conosciuto come Vegas Jones, si accinge a rilasciare il secondo album in studio battezzato La Bella Musica, negli scaffali dei negozi da venerdì 8 novembre 2019 nel classico CD e in digitale via RCA Records. I titoli delle canzoni.

Nella seconda era discografica del rapper, vi saranno un totale di 14 tracce inedite, tra le quali la già conosciuta Puertosol, singolo pubblicato il 28 giugno 2019 e dal successivo 6 agosto disponibile nella versione Golden Coast con la collaborazione Dani Faiv, ma questa versione non è inclusa nell’album.

Per quel che concerne i featuring, nel disco vi è una sola collaborazione, un unico ospite, vale a dire Fabri Fibra, sulle note della terza traccia, che non è difficile immaginare si rivelerà tra le più gettonate.





Infine i produttori: gran parte delle tracks sono state prodotte da Andry The Hitmaker e soprattutto Boston George & Joe Vain, che insieme al duo Merk & Kremont hanno anche prodotto la quinta traccia.

La Bella Musica tracklist (Vegas Jones album 2019)

DM 1:34 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Crème De La Crème 2:59 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Presidenziale – Vegas Jones & Fabri Fibra 3:34 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Se Piove Grandina 3:00 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Follia Del Mattino 2:49 [Prodotta da: Merk & Kremont, Boston George & Joe Vain] Solido 3:14 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Today 3:26 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Palme & Cemento 2:53 [Prodotta da: Kid Caesar & Boston Geroge & Joe Vain] Penthouse 2:01 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Baby Girl 2:47 [Prodotta da: Andry The Hitmaker] Settebello 3:08 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Supercar 3:00 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] La Bella Musica 3:01 [Prodotta da: Boston George & Joe Vain] Puertosol 3:10 [Prodotta da: Boston George]