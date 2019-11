Vegas Jones – Supercar: audio e testo della nuova canzone

Supercar è la dodicesima traccia racchiusa nell’album La Bella Musica, secondo disco di Vegas Jones, rilasciato l’8 novembre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone, prodotta da Andrea Moroni, in arte Andry The Hitmaker.

Qui il rapper milanese dice di sentirsi super e di potersi permettere una costosissima superstar…

Vegas Jones – Supercar testo

Uuh-uuh

Oh, Andry

Sono nel mood sulla Boolevard (sulla Boolevard)

Super, mi sento super

Sono nel mood sulla Boolevard

Sul coupe con la targa custom

Da quassù vedo la città

Fuck you, non ti sto pensando

Ora sono una super star

Posso comprare quella supercar

Quella supermarca, quella superhouse

Super, mi sento super

Super, mi sento super

Super, mi sento super

Sono nel mio mood sulla Boolevard

Super, mi sento super





Aloe vera nel sistema, mi mantiene fresco

Stare fuori dal network, mi mantiene vero

Non (?) San Andreas sul mio desktop

Musica entertainment, sento lo sbilanciamento

Supermood, supercar, superflow, superstar

G.T.A, C.J, 5 stelle, jetpack

Via dalla strada, Mud 3, full velocità

Vita fest, ieri mi sembra sei vite fa

Woh

Sono nel mood sulla Boolevard

Sul coupe con la targa custom

Da quassù vedo la città

Fuck you, non ti sto pensando

Ora sono una super star

Posso comprare quella supercar

Quella supermarca, quella superhouse

Super, mi sento super

Super, mi sento super

Super, mi sento super

Sono nel mio mood sulla Boolevard

Super, mi sento super

‘Sti soldi si accoppiano, ora sono molti

‘Sti qua, erano corretti, ora corrotti

Percorsi si incrociano, chiama i soccorsi

Il ghiaccio si scioglie, si allagano i polsi, flood

Bei ricordi coi leali che mi porto dentro

La medaglia a due facce pure se è il primo premio

Non ho passato un bel periodo, ho perso il baricentro

Sono concentrato adesso, questo è il mio rinascimento





Sono nel mood sulla Boolevard

Sul coupe con la targa custom

Da quassù vedo la città

Fuck you, non ti sto pensando

Ora sono una super star

Posso comprare quella supercar

Quella supermarca, quella superhouse

Super, mi sento super

Super, mi sento super

Super, mi sento super

Sono nel mio mood sulla Boolevard

Super, mi sento super





