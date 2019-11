Vegas Jones – La Bella Musica: audio e testo della title track del nuovo album

La Bella Musica è la traccia numero tredici ma anche la title track dell’album La Bella Musica del rapper Vegas Jones, disponibile ovunque dall’8 novembre 2019 via Sony Music. Come gran parte delle tracce, anche questa è stata prodotta da Boston George e Joe Vain. Il testo e l’audio della nuova canzone, penultima traccia del disco.

Vegas Jones – La Bella Musica testo

Devo tirarmi fuori dal fango da solo

Quanto devo essere solido, per non far infiltrare il mostro

Quanto deve essere forte un uomo, per essere un uomo

Fan*ulo il peso devo flexare il mondo

Voglio solo una vita che valga la pena raccontare

Un altro bel momento che non sto postando

Facevo soldi all’angolo, per quel paio mi stavo facendo arrestare, dopo cresco da uno sbaglio

Ho mancato di rispetto a Dio, dopo l’ho pregato

Devo dire non è andata come mi aspettavo

Sono io con il bottino, non è solo merito mio, non devo dimenticarlo

Con le nuvole il tramonto è meglio

Quello è l’unico momento in cui mi godo una discesa

Quando provi ad uscire dal retro, non è detto che sia sempre quella la giusta scelta

Solo nella stanza ascolto bella musica

E tutte le note mi riporteranno a quando vivevo per la guerra e non trovavo pace

Non avrei mai accettato l’aiuto da un altro

Ci penso, non vedevo la fine del tunnel

Poi nell’ombra ho trovato un filo di luce, seguila

Ora che hai una chance, usala

Sono solo nella stanza ascolto bella musica





Rispettami per quello che sono, per quello che ho fatto

Per quello che adesso è vero, che prima era astratto, yah yah

Rispetta almeno la persona d’oro che portano incontro

Non ho cercato lo schianto, è capitato in mano fra, for real

Capitato sul mondo per sbaglio, yah yah

Decapitato il mio corpo, la testa in aria

Quando ho scritto il primo pezzo ho detto: “Spacca”

E non mi sono più fermato come chi muore di bamba

E mia mamma, vede che suo figlio ce l’ha fatta

Vede anche che qualcosa non quadra

Anche se torno a casa con un altro monogramma

Nello zaino 30k, la sua hit la sta cantando tutta Italia

Ma calma, la pazienza ora è la mia arma

Più scende la sera e più conviene scaricarla

Sappi che se mi vedi col Rolex sulle braccia

In banca ho i soldi per comprarne minimo altri quattro

E di solito mi sveglio, mi sento un pesce fuor’ d’acqua

Che ha fiutato l’esca in spiaggia

E c’ho provato, non pensandoci, azzannarla

Vale sempre la pena azzardarla

Male che vada sai che sbagli strada, bellaria

Solo nella stanza ascolto bella musica

E tutte le note mi riporteranno a quando vivevo per la guerra e non trovavo pace

Non avrei mai accettato l’aiuto da un altro

Ci penso, non vedevo la fine del tunnel

Poi nell’ombra ho trovato un filo di luce, seguila

Ora che hai una chance, usala

Sono solo nella stanza ascolto bella musica

Solo nella stanza ascolto bella musica

E tutte le note mi riporteranno a quando vivevo per la guerra e non trovavo pace

Non avrei mai accettato l’aiuto da un altro

Ci penso, non vedevo la fine del tunnel

Poi nell’ombra ho trovato un filo di luce, seguila

Ora che hai una chance, usala

Sono solo nella stanza ascolto bella musica





Solo nella stanza ascolto bella musica

E tutte le note mi riporteranno a quando vivevo per la guerra e non trovavo pace

Non avrei mai accettato l’aiuto da un altro





