Feid, Maluma & Sky – Fresh Kerias: audio, video, testo e traduzione

Rilasciato venerdì 1° novembre 2019, Fresh Kerias, o se preferite Fresh Querias, è un singolo dei cantautori colombiani Salomón Villada Hoyos, Aka Feid, e Maluma, prodotto da Sky Rompiendo

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Edge & Wain, nella quale i due artisti si rivolgono a una donna. Cosa le diranno mai?

Fresh Kerias Testo e Traduzione – Maluma & Feid

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Maluma]

Maluma, baby

Dímelo Feid

[Verso 1: Maluma]

Plena madrugada y no pareces en fiesta (Fiesta)

Pa’ que sigues texteándole si no te contesta

Ni pienses que después de está vuelva y aparezca

Si ya sabe que fuiste infiel

De tu culo perdió el poder (Jajaja; wuh)

[Verso 2: Feid]

Sé que no quieres mala fama, tranqui’ nadie sabrá

Ese cabrón no se dio cuenta de con quien estaba’

No hay que decir que estas mejor de lo que antes estaba’

Puesta pa’ mí porque ya no conectaban

[Coro: Maluma & Feid]

Maluma: Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamos bastante, haciendo fresquerías

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida

Feid: Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamo’ bastante, haciendo fresquería’

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida

[Verso 3: Maluma]

(Maluma, bebé, baby)

Ay vela, con la novela

Se te olvido cuando te recogía en la escuela

A esa avena no le tiro más canela

Yo sigo en el party gastando la suela

Es que conmigo tú te ves mejor

No importa si es Zara o es con Christian Dior (Bebé)

Me metí como intruso pa’ tu habitación

Que no me saque él que a mí me saca el sol (Jajajaja), baby

[Refrán 1: Maluma]

Inquieta, conmigo tú rompiste la dieta (-ta-ta)

Lo muestra’ y no lo pones en venta

El pana nunca vio el potencial, yo si pillé la vuelta

[Coro: Feid & Maluma]

Feid: Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamo’ bastante, haciendo fresquería’

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida

Maluma: Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamos bastante, haciendo fresquerías

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida

[Verso 4: Feid]

(Así como suena)

No se me olvida ese perreo

Todavía no me la creo

Como movías ese booty, bebé (Hmm-mm)

Meterte siempre había querido

Nunca lo había conseguido

Y ahora polvo’ yo te he hecho hasta tre’ (Tú sabe’; eh-eh)

[Refrán 1: Feid]

Inquieta, conmigo tú rompiste la dieta (-ta)

Lo muestra’ y no lo pones en venta

El pena nunca vio el potencial, yo si pillé la vuelta

[Puente: Feid]

Cuando el alcohol te sube

Nos quedamos fumando en la nube (Eh)

Desnu’ita yo te tuve

Haciendo videítos de Red-tube (Eh)

Cuando el alcohol te sube

Nos quedamos fumando en la nube

Desnu’ita yo te tuve, eh-eh

[Coro: Maluma]

Bebé, tú me buscabas cuando ganas tú tenías

Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día

Prendíamos bastante, haciendo fresquerías

Como tú y yo le dimos, mami, eso nunca se olvida





[Refrán 2: Feid]

Dime, ¿dónde estabas?

Estabas tan perdida

Siempre me llamabas

Porque él no te lo ponía

[Outro: Maluma & Feid]

Jajaja

Maluma, bebé, baby

Así como suena

Feid

Suena (Yo te lo conozco)

Sky Rompiendo

Dímelo Edge

Yo’ Wain

Así como suena

Yo’, repartiendo reggaetón y pa’ las nena’

Maluma, baby, ¡muah!

Suena (Yo te lo conozco)

Yeah





Maluma baby

Dimmelo Feid

Piena notte e non sembri festosa (festosa)

Perché continui a mandargli sms se non ti risponde

Non pensare che dopo questo ritorni e si faccia vivo

Se sa già di essere stato infedele

Ha perso il potere del tuo sedere (Hahaha; wuh)

So che non vuoi avere una cattiva reputazione, tranquilla, non lo verrà a sapere nessuno

Quel bastardo non ha capito con chi stava

Non serve dire che stai meglio di prima

Apparecchia per me perché non c’è più connessione

Piccola, mi cercavi quando avevi voglia

Con lui passavi la notte e io ti concedevo tutto il giorno

Eravamo abbastanza focosi, facevamo cose folli

Ci abbiamo dato dentro, bella, questo non si dimentica

Piccola, mi cercavi quando avevi voglia

Con lui passavi la notte e io ti concedevo tutto il giorno

Eravamo abbastanza focosi, facevamo cose folli

Ci abbiamo dato dentro, bella, questo non si dimentica

(Maluma, piccola, baby)

Oh sveglia, con la telenovela

Ti sei dimenticato quando ti prendevo a scuola

Non lancio piu’ cannella su quell’avena

Sono ancora alla festa a consumare la suola

È che con me vedi ‘meglio

Non importa se si tratta di Zara o Christian Dior (piccola)

Sono diventato un intruso in camera tua

Non tagliarmi fuori, mi toglieresti il sole (Hahahaha), piccola

Nervosa, con me hai interrotto la dieta (-ta-ta)

Lo mostri e non lo metti sul mercato

Quello lì non ha mai visto il potenziale, io si





Piccola, mi cercavi quando avevi voglia

Con lui passavi la notte e io ti concedevo tutto il giorno

Eravamo abbastanza focosi, facevamo cose folli

Ci abbiamo dato dentro, bella, questo non si dimentica

Piccola, mi cercavi quando avevi voglia

Con lui passavi la notte e io ti concedevo tutto il giorno

Eravamo abbastanza focosi, facevamo cose folli

Ci abbiamo dato dentro, bella, questo non si dimentica

Non dimentico quel twerking

Ancora non ci credo

Come muovevi quel lato b, piccola (Hmm-mm)

Ho sempre desiderato di fare l’amore con te

Non l’avevo mai fatto

E ora ti trom*o fino a tre (lo sai, eh-eh)

Nervosa, con me hai interrotto la dieta (-ta-ta)

Lo mostri e non lo metti sul mercato

Quello lì non ha mai visto il potenziale, io si

Quando l’alcol fa effetto

Restiamo a fumare nella nube (Eh)

Ti avevo nuda

Facevamo video di Red-tube (Eh)

Quando l’alcol fa effetto

Restiamo a fumare nella nube

Ti avevo nuda, eh-eh

Piccola, mi cercavi quando avevi voglia

Con lui passavi la notte e io ti concedevo tutto il giorno

Eravamo abbastanza focosi, facevamo cose folli

Ci abbiamo dato dentro, bella, questo non si dimentica

Dimmi, dov’eri?

Eri così persa

Mi hai sempre chiamato

Perché lui non faceva l’amore con te

Ascolta su: