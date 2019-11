Vegas Jones – Se Piove Grandina: audio e testo della nuova canzone

Se Piove Grandina è la quarta traccia del secondo album in studio di Vegas Jones, La Bella Musica, uscito l’8 novembre 2019. Il testo e l’audio di questo bel brano, prodotto da Joe Vain & Boston George.

Vegas Jones – Se Piove Grandina testo

Se piove grandina, è così forte fa male

Sarà capitato anche a te di provarci e non farcela

Stasera resto a guardare, sembra fatto apposta per me (whoa, whoa, whoa, whoa)

Grazie a nessuno se non chi ha creduto al mio sogno dal primo minuto (whoa)

Sto cambiando la muta, sto mutuo mi basta il veleno che sputo (whoa)

Non mi serve un costume per essere unico non trovo chi me lo cuce

Lo faccio finché per tutti non è un culto tutti lo urlano

Mischiare farmaci lo vedo fare ogni giorno e so bene quant’è delicata la cosa

Fino ad esserci così dentro da confondere prima con terza persona

E con tutte le rime che ho in serbo non basta una borsa costosa

Non era abbastanza spaziosa, è esplosa, stupido rapper mo parli di cosa

Se non hai niente di meglio da fare, fra’, chiamami che risolviamo di corsa

E’ come un safari, qui dentro mi salvo solo se corro più veloce

Scappare e cacciare una ruota, girano parecchio ma poi tutto torna indietro

Voglio volare in cielo, come elio come l’eco come l’ego mio diventa grande costruito come lego in camera

Che da goccia è diventato chicco che ti ammacca tutta la tua macchina

E la pioggia scende lungo il viso, fra’, diventa grandine e si ghiaccia

E più divento grande, più mi affascina quanto può far male l’acqua.

Se piove grandina, è così forte fa male

Sarà capitato anche a te di provarci e non farcela

Stasera resto a guardare sembra fatto apposta per me





Se piove grandina, è così forte fa male

Sarà capitato anche a te di provarci e non farcela

Stasera resto a guardare sembra fatto apposta per me

Questo cielo quando lacrima

Sono pronto a tutto anche se so che non posso più tornare indietro, eh

Se piove e grandina sembra fatto apposta per me questo cielo quando

Piove, grandina forte, dopo esce il sole

Solo lì mi accorgo quanti danni fa, piove

Grandina forte, quando esce il sole

La tempesta vuole ancora che parli di lei

Sto spaccando troppo, crolla il tetto su di me

Sto cercando di reggerne il peso

Come fa paura sto silenzio, credi a me

Dormo con un occhio sempre aperto

Non trovo pace in questo ambiente

Il suo bacio è fatale tu vuoi che perda la pazienza e vedermi crollare

Ma sono come uno sniper fermo tra le montagne

In canna ho un colpo fatale, non resta che aspettare

Se piove grandina, è così forte fa male

Sarà capitato anche a te di provarci e non farcela

Stasera resto a guardare sembra fatto apposta per me





Se piove grandina, è così forte fa male

Sarà capitato anche a te di provarci e non farcela

Stasera resto a guardare sembra fatto apposta per me

Questo cielo quando lacrima

Sono pronto a tutto anche se so che non posso più tornare indietro

Se piove e grandina sembra fatto apposta per me questo cielo quando lacrima





