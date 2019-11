Vegas Jones – Créme De La Créme: audio e testo della nuova canzone

Il testo e l’audio di Créme De La Créme, traccia numero due dell’album La Bella Musica del rapper lombardo Vegas Jones, disponibile dall’8 novembre 2019.

Come gran parte delle tracks, anche questa è stata prodotta da Joe Vain & Boston George. Qui il rapper parla anche del suo tribolato passato e del successo ormai conseguito grazie alle sue indiscutibili abilità.

Vegas Jones – Créme De La Créme testo

(ah-ah, ah, yah, ehi, yah, yah yah)

Prendo se mi spetta, nessuno ti aspetta

Perché hanno tutti più fretta di te

Fetta dopo fetta, completo la cake

Faccio festa, con la créme de la créme

Cappuccio al top della felpa, mi sento in un casco sto nell’atmosfera

E raggiungo la luna da Jupiter, ho qui con me della roba di un altro pianeta

Ah, me lo da un’altra galassia sul flava, mi screpola tutte le labbra

Ah, suono insieme alla minaccia, porta la borraccia, o la stanza si allaga

Ho del ghiaccio di qua, ghiaccio di là

Scivolando come quando avevo sei anni

Lo dicevo a ma’, lo dicevo a pa, ero fuori dalla media già alle elementari

Conto finché poi lo perdo, butta quel flute col mio cub bello pieno

Metrica c’è come mio fratello, metti giù un etto georgiano di backwoods

Etica c’è, meno il cervello, non abbiamo scelto quel frigo era vuoto davvero

Ogni occhio per occhio, un occhiale nuovo sul mio volto, vero mi stanno bene.

Ora mi compro designer shit per non pensare a problemi più grandi di me

Oggi non guardo i G, ho situazioni e cose da fare in sta vita breve

Prima mi prendevano in giro, ora mi fermano in giro

E quando mi giro faccio l’occhiolino, siamo nello spazio esploriamo Nibiru.





Yah, cento (cento, cento, cento, cento)

Verso le stelle, io vengo dal Bendo (Bendo, Bendo, Bendo, Bendo)

E se apri la bocca sento solo vento (woh woh)

Fa già troppo caldo qui dentro (yeah)

Serve una scala antincendio (Benz)

Punta giù, a cento su cento, cento (cento, cento)

Verso le stelle io vengo dal Bendo (Bendo)

E se apri la bocca sento solo vento (sto con la créme de la créme)

Fa già troppo caldo qui dentro (yeah)

Serve una scala antincendio (Benz)

Guardaci stiamo vincendo.

Mi avvio verso casa mangiando il Mc, mentre guido la strada è mia come spingo

Wow, ora credo solo in me, il limite non c’è o non mi divertivo

Wow, sto saltando come un grillo, mi dicono punta in alto come un pino

Yeah, sono sempre coi bastardi di una vita dopo con chi condivido

Nel bar di Clint ci servono, siamo nel club lo stiamo farcendo

Oggi mi sento un alieno Joe Vain sta fuggendo, Bellaria lo sta raggiungendo

Vai col mio mentore mi fa che passa fratello

Fuori sta piovendo e non porto l’ombrello

Stavo sotto il portico adesso mi sento nuovo come un iPhone 200

Per tutto il cu*o che mi sto facendo, due schiene rotte sono il nuovo cammello

Voglio case grosse da correrci dentro

Mare forza cento se vieni al concerto

Rappo così, non puoi replicarlo anche se ti vedo che ci stai provando

Conflitto di interessi se la passo vuoi fo*tere Veggie, bell’idea del ca**o.

Ora mi compro designer shit per non pensare a problemi più grandi di me

Oggi non guardo i G, ho situazioni e cose da fare in sta vita breve

Prima mi prendevano in giro, ora mi fermano in giro

E quando mi giro faccio l’occhiolino, siamo nello spazio esploriamo Nibiru.





Yah, cento (cento, cento, cento, cento)

Verso le stelle, io vengo dal Bendo (Bendo, Bendo, Bendo, Bendo)

E se apri la bocca sento solo vento (woh woh)

Fa già troppo caldo qui dentro (yeah)

Serve una scala antincendio (Benz)

Punta giù, a cento su cento, cento (cento, cento)

Verso le stelle io vengo dal Bendo (Bendo)

E se apri la bocca sento solo vento (sto con la créme de la créme)

Fa già troppo caldo qui dentro (yeah)

Serve una scala antincendio (Benz)

Guardaci stiamo vincendo.





