Vegas Jones – Puertosol: audio e testo della nuova canzone

Si intitola Puertosol il nuovo singolo del rapper milanese Matteo Privitera, in arte Vegas Jones, uscito il 28 giugno 2019 via RCA Records / Sony Music Italy. Il testo e l’audio brano.

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete e prodotta dall’italo-georgiano Boston George, all’anagrafe George Tsulaia, mentre la copertina è opera di Jacopo Segatto.

Vegas Jones Puertosol testo

Download su: Amazon – iTunes

Uaaah

Uaaah

Uaaah (Boston George)

Uaaah

Sono al parchetto in relax, baby, che mi sto fumando un bel pack

Ora il cassetto è vuoto, però faccio partire l’inseguimento

Non c’è più niente dentro, devo aprire gli occhi, ora sono sveglio

Nel mondo dei sogni non posso restare, ho bisogno di qualcosa di concreto, yah, yah

So che è una scelta difficile, ma ora ho bisogno di alzare il livello (benz)

Sono un tipo imprevedibile, ma puoi giurarci, se voglio lo prendo yah, yah

E quando sembra impossibile, è il tipo di sfida che piace ad uno come me

Solo se sudi ti godi le cose belle.

Se non sono sereno

So che è solo colpa della mia ambizione (skrt, skrt)

Io pregavo per un giorno come questo

Quanto costa aspettare un’occasione

Io la creo se non c’è.





Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole

Lascio indietro le mie paranoie

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole

Lascio indietro le mie paranoie

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol.

Sii l’eroe che non hai mai avuto, chiudi gli occhi e lanciati nel buio, puoi già farlo stasera (benz)

Non solo emoji, adesso ho un vero pubblico, a vederlo tutto mi fa troppo emozionare, yeah

Mi rispecchio dentro quel diamante

Guarda bene, ho tipo 4 facce

Super Vegas nelle mie sembianze

Nuovo Super Hero casa Marvel

Con il nero cuciniamo Mellow

Uh, situazione rilassante (Uh)

Dallo stelo tengo un crisantemo

Uh (brr), sensazione esilarante

Tremano le scarpe, flow da terremoto, F sulle sciarpe, non mi hanno bocciato

Senza inverno sarei stato meglio, ma poi in primavera non sarei sbocciato (eh!)

La mattina sveglio, la sera ti insegna, questo è il solo merito del mio passato

Sono per strada e mi sento a casa, e non è un caso se non mi passa, ho fame.

E se non sono sereno

So che è solo colpa della mia ambizione (skrt, skrt)

Io pregavo per un giorno come questo

Quanto costa aspettare un’occasione

Io la creo se non c’è.

Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole

Lascio indietro le mie paranoie

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole

Lascio indietro le mie paranoie

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol.





Uaaah (Puertosol)

Uaaah (Puertosol)

Uaaah (Puertosol)

Uaaah (Puertosol)

Mi risveglio in un posto col sole

Lascio indietro le mie paranoie

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol.

It’s crazy, baby.





Ascolta su: