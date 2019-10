James Blunt – Once Upon A Mind: info e titoli delle canzoni del nuovo album

Once Upon A Mind è il sesto album in studio del cantautore britannico James Blunt, in uscita il 25 ottobre 2019 via Atlantic Records, a due anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica The Afterlove, certificata Silver in UK, mentre nella penisola debuttò in decima posizione. I titoli delle canzoni nel progetto, disponibile nel classico CD, in vinile e in digitale.

Il disco racchiude undici tracce inedite tutte coscritte da Blunt, tra le quali le già conosciute “Cold”, “Champion”, “I Told You” e “Monsters”, che ne hanno anticipato il rilascio. Su Amazon ho notato l’edizione speciale francese, che secondo lo store, racchiude due bonus tracks, vale a dire la versione acustica del singolo portante Cold e quella con il featuring della cantante francese Lea Paci, ma non è chiaro quando sarà disponibile.

“Penso che questo sia l’album più onesto che abbia mai fatto. Il disco d’esordio Back To Bedlam era simile, in quanto conteneva canzoni scritte sulle mie esperienze di vita di quel periodo. E ogni traccia di questo album rappresenta qualcosa che sto vivendo o che ho recentemente sperimentato. È un disco molto personale e sono orgoglioso di poterlo condividere“. James Blunt.





Chiusa la parentesi in cui si è divertito con l’elettronica, James Blunt torna quindi alle origini in questo atteso nuovo lavoro, nel quale torna anche alle sonorità che lo hanno reso celebre in tutto il globo, un album formato da undici inediti che accarezzano il cuore e la mente: dalla straziante Monsters, al brano pop “5 Miles”, fino a “Halfway”, che strizza l’occhio al country.

Once Upon A Mind tracklist (James Blunt album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Vinile – Audio CD (Edizione speciale francese) – Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

The Truth 3:42 Cold 3:28 Champions 3:14 Monsters 4:19 Youngster 3:19 5 Miles 3:19 How It Feels to Be Alive 3:25 I Told You 2:31 Halfway 3:11 Stop the Clock 3:14 The Greatest 3:10 Cold feat. Lea Paci (traccia bonus presente nell’edizione speciale) Cold Acoustic (traccia bonus presente nell’edizione speciale)