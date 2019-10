Lucio Dalla – Angeli: video ufficiale e testo

Rilasciato il 23 ottobre 2019 via RCA Records, Angeli (Studio Version) è un singolo di Lucio Dalla tratto da LUCIO DALLA – Legacy Edition, nuova edizione dell’album Lucio Dalla (1979), uscita il 25 ottobre 2019, a quarant’anni di distanza da quel meraviglioso disco di questo straordinario artista. Oltre all’inedita versione in studio del bellissimo brano in oggetto (Il testo, l’audio e il video diretto da Alessandro Baronciani), l’opera include altre due novità: Stella di mare demo english version e la versione in studio di Ma come fanno i marinai feat. Francesco De Gregori.

Rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, l’album sarà disponibile in tre versioni: il Cd Rimasterizzato più le tre tracce bonus di cui sopra, LP (1000 copie numerate a mano) e LP (1000 copie numerate a mano) IN PASTA BIANCA in uscita il 6 dicembre.

Lucio Dalla – Angeli testo

Download su: Amazon – iTunes

Angeli

(?)

Angeli

(?)

Siamo Angeli

(Tititititititiuriturirà)

(?).

Lasciar l’Italia per andare a Lugano

E toccarsi sempre con la stessa mano

Come essere una truffa, questo lago fa paura

Ci sono tante banche, serve un samba, una strega… una fattura.

Le 3 di notte e non so dove sputare

È così pulito… che non si può sporcare

Dal locale esce uno sbronzo che si annoia

Non è solo, guarda un po’ qua, anche a Lugano…

Hanno una tro*a.

Lo spogliarello in quel locale di Lugano

Lo fa una donna col suo barboncino nano

Vanno in albergo per studiare nuove mosse

La ragazza è libanese, il barboncino è di Torino…

E ha un po’ di tosse.

(Angeli)

[?]

Angeli

Siamo Angeli

[?].





Una guardia o un generale, non si capisce bene

Mi guarda male butto via la cicca e quello sviene

Sta per farmi la morale ma mi faccio perdonare

Perché raccolgo la cicca appena accesa

La metto in tasca e comincio a fischiare.

Fischio piano perché è quasi mattina

Da una pizzeria esce uno di Messina

Ha i tacchi alti, ha il grembiule ancora in mano

Sembra stanco e molto triste, te lo credo…

Fa la pizza qui a Lugano.

Da poco tempo è venuto a lavorare

Dice che è dura ma si può anche abituare

Ed è contento a non far niente alla mattina

E con la moto va a vedere, va a vedere

Dove abita la Mina.

Angeli

Angeli

Siamo Angeli.

Un vecchio alto… che assomiglia a Garibaldi

E’ sulla strada, la pulisce è molto tardi

Si ferma con la scopa sotto il mento

Poi alza gli occhi verso il cielo e con un dito…

Sente l’ego





Muore la notte quando il vecchio con la scopa

La butta in cielo e torna il sole sull’Europa

E tutti quanti lascian lì di lavorare

E’ uno spettacolo vedere, ah! vedere gli angeli volare!

Angeli

Angeli

Quanti Angeli.





Ascolta su: