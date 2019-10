La colonna sonora del film “Tutto il mio folle amore”: le canzoni della soundtrack e del trailer

Dal 24 ottobre 2019 viene distribuito nei cinema Tutto il mio folle amore, film diretto da Gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria, Valeria Golino & Diego Abatantuono e il giorno successivo esce via Bmg Rights Management la colonna sonora della pellicola, opera del polistrumentista, compositore e produttore discografico lombardo Mauro Pagani. I titoli delle undici tracce presenti nella soundtrack, disponibile in vinile black a edizione numerata e limitata. Immagino che dallo stesso giorno sarà anche reperibile nel formato digitale, mentre non so se verrà rilasciato anche il classico CD.

Oltre alle composizioni originali di Pagani, l’album racchiude pezzi famosi e intramontabili di Domenico Modugno come “Nel Blu, Dipinto di Blu” e “Tu si’ ‘na cosa grande“, che è sempre un piacere ascoltare, ma nel corso del film, si avrà modo di ascoltare cinque canzoni cantate da Claudio Santamaria. Ma sugli altri bani, conto di tenervi aggiornati.

E passiamo al trailer, che nella seconda utilizza una celebre e recente canzone degli Imagine Dragons che si intitola Next to me, singolo pubblicato il 21 febbraio 2018 come unico estratto dalla riedizione digitale del terzo album in studio Evolve. Il brano è stato certificato Platino nella penisola e Oro in Brasile e in Francia. Nella prima parte del trailer viene invece utilizzata Vincent di Don Mc Lean.





Tutto il mio folle amore tracklist (colonna sonora film 2019)

Lo trovi su Amazon: Vinile – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Lato A

Tu si’ ‘na cosa grande (musica di Domenico Modugno; testo di Roberto Gigli) Marinai, Donne e Guai (Domenico Modugno) Vincent e Willy (Mauro Pagani) Nel Blu, Dipinto di Blu (Domenico Modugno/Franco Migliacci) Vincent (Mclean) Elena (Mauro Pagani)

Lato B

Resta Cu’ Mme (Domenico Modugno/Dino Verde) Cosa sono le nuvole (Domenico Modugno/P. Pasolini) L’Equilibrista (Mauro Pagani) Care For (Mauro Pagani) Vincent e Willy (reprise) (Mauro Pagani)