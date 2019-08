James Blunt – Cold: Audio, Testo e Traduzione del nuovo singolo

Disponibile dal 29 agosto 2019, Cold è un singolo di James Blunt estratto dal sesto album in studio Once Upon A Mind, lavoro contenente undici tracce, il cui rilascio è previsto per il successivo 25 ottobre. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova e bella canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Steve Robson e Mike Wise.

Il primo assaggio dell’atteso progetto, successore di The Afterlove (24 marzo 2017), è questo dolce e gradevole brano, attraverso il quale il cantautore inglese eprime con una certa poeticità e creatività, la forte voglia di ricominciare con la persona che ama, senza la quale andare avanti è molto dura.

James Blunt – Cold Testo e Traduzione

[Verse 1]

It’s been lonely, trying get your attention from a thousand miles away

And you know me, always overthinking the worst possibilities

Yeah, we both know, in between you and me, there’s an ocean

Castaway in a sea and it’s frozen

I’m exposed, can’t you see, all I need is a little warmth.

È meglio stare soli, cercando di attirare la tua attenzione da migliaia di chilometri di distanza

E tu mi conosci, sempre a pensare troppo alle peggiori prospettive

Sì, sappiamo entrambi che tra te e me c’è un oceano

Naufraghi in un mare che è congelato

Mi sono esposto, non capisci che tutto ciò di cui ho bisogno è un po ‘di calore.

[Chorus]

Without your arms around me

Without you on my skin

Without you on my body, I’m sorry, I’m sorry

I don’t mean to be desperate, or pretend that I’m not torn

But I don’t want to let go of the things that keep me warm

Without you I’m just cold

Without you I’m just cold.

Senza le tue braccia intorno a me

Senza te sulla mia pelle

Senza te sul mio corpo, mi dispiace, mi dispiace

Non voglio sembrare disperato o fingere di non essere combattuto

Ma non voglio separarmi dalle cose che mi tengono caldo

Senza di te ho solo freddo

Senza di te ho solo freddo.





[Verse 2]

I built a little boat with a sail from the memories I’ve been collecting

And I’ll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way, in your direction

Yeah, we both know, in between you and me there’s an ocean

And I’m just trying to get a little closer

Pull me in, ’cause I’m here and all I need is little warmth.

Ho costruito una barchetta con una vela che mi fa navigare tra i ricordi che ho collezionato

E resisterò al vento che soffiando nella tua direzione mi riporterà a casa

Sì, sappiamo entrambi che tra te e me c’è un oceano

E sto solo cercando di avvicinarmi un po’

Fammi entrare, perché sono qui e tutto ciò di cui ho bisogno è un po ‘di calore.

[Chorus]

Without your arms around me

Without you on my skin

Without you on my body, I’m sorry, I’m sorry

I don’t mean to be desperate, or pretend that I’m not torn

But I don’t want to let go of the things that keep me warm

Without you I’m just cold

Without you I’m just cold.

[Bridge]

And I need a little fire and you’re my gasoline

Light me up, I’m burning, with all these things I feel

I’ll always hold this flame for you, but it’s naked on the breeze

So let me in, don’t lock me out or cast me out to sea.





E ho bisogno di un fuocherello e tu sei la mia benzina

Accendimi, sto bruciando, con tutte queste cose che sento

Manterrò sempre accesa questa fiamma per te, ma è nuda nel vento

Quindi lasciami entrare, non buttarmi fuori o in mare.

[Chorus]

Without your arms around me

Without you on my skin

Without you on my body, I’m sorry, I’m sorry

I don’t mean to be desperate, or pretend that I’m not torn

But I don’t want to let go of the things that keep me warm

Without you I’m just cold

Without you I’m just cold.





