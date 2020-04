James Blunt – The Greatest: il toccante video del nuovo singolo (testo e traduzione)

The Greatest, traccia che chiude il sesto album Once Upon a Mind, è una brano bellissimo del cantautore inglese James Blunt, ora anche singolo benefico in quanto tutti i proventi che registrerà nel 2020 nel Regno Unito, verranno devoluti al NHS (servizio sanitario nazionale), al fine di sostenerli nella dura battaglia contro il Coronavirus, che sta facendo danni immensi in tutto il globo, sotto tutti i punti di vista.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna la coinvolgente canzone, un toccante filmato diretto da Jacob Wise, per ovvi motivi legato a questi giorni difficili che mi auguro, presto resteranno solo un ricordo, un bruttissimo ricordo.

Scritto con la collaborazione di Nate Cyphert & Steve Robson e prodotto da quest’ultimo, questo pezzo è decisamente adeguato al contesto, ai tempi difficili che stiamo vivendo, nonostante sia stato scritto ben prima che scoppiasse questa maledetta epidemia.

Potremmo dire che adesso, The Greatest assuma quindi un nuovo significato che, come si può intuire all’inizio, sostituisce quello originario rivolto ai figli dell’artista, un messaggio di speranza sul loro futuro. Egli si sente colpevole di averli messi al mondo, in questo mondo pazzo in cui regna la confusione e l’instabilità, ma vuol credere che nonostante non sia il mondo che vorrebbe, riusciranno comunque a cavarsela, a farsi strada nel migliore dei modi. Dal punto di vista più attuale, i Greatest sono tutte quelle persone in prima linea per salvare vite umane: dai primi soccorritori, ai medici e agli infermieri, che ogni giorno rischiano la propria vita per salvare quella degli altri.

James Blunt – The Greatest Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verse 1]

Too much to say, too much to lose

I get frustrated thinking ’bout the world I brought you to

It’s a battle of time that I have with you

We don’t decide the how, the when, or if we make it through

[Pre-Chorus 1]

I feel that you deserve a chance to know the truth, and to be better than

The ones who came before you only to let pride and money weaken them

[Chorus]

So be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing, waiting

For someone to come and change it

Yeah, be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest

[Verse 2]

So many words veiling the truth

The earth is turning and it’s time for us to choose

And people will try to take you down, too

But if I was a betting man, I’d put all my money on you

[Pre-Chorus 2]

I know that I have nothing left to give to you to make you better than

The man I failed to be, the friend and father that I know I should have been

[Chorus]

So be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing, waiting

For someone to come and change it

Yeah, be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest





[Bridge]

Nobody knows what to say (Oh, no)

Nobody shows you the way (Oh, no)

Sometimes it’s hard to see

Who you’re gonna be

[Chorus]

So be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing, waiting

For someone to come and change it

Be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest

Be the young, the brave, the powerful

‘Cause the world is standing, waiting

For someone to come and change it

Be the young, the brave, the powerful

‘Cause we need a soul to save us

Need someone to be the greatest love





La traduzione di The Greatest

Torna al testo

[Str. 1]

Troppe cose da dire, troppo da perdere

Mi sento frustrato pensando al mondo in cui ti ho portato

È una battaglia contro il tempo che ho con te

Non non siamo noi a decidere il come, il quando o se ne usciremo

[Pre-Rit. 1]

Sento che meriti la possibilità di conoscere la verità e di essere migliore di

Quelli che sono venuti prima di te, lascia che i soldi e l’orgoglio li indeboliscano

[Rit.]

Quindi sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo inerte, aspetta

Qualcuno che venga e cambi le cose

Sì, sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima che ci salvi

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il più grande





[Str. 2]

Così tante parole che velano la verità

La terra gira ed per noi è tempo di scegliere

E anche le persone cercheranno di distruggerti

Ma se fossi uno scommettitore, punterei tutti su di te i miei soldi

[Pre-Rit. 2]

So che non mi resta altro da darti per renderti migliore

Dell’uomo che non sono riuscito a essere, l’amico e il padre che so che avrei dovuto essere

[Rit.]

Quindi sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo inerte, aspetta

Qualcuno che venga e cambi le cose

Sì, sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima che ci salvi

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il più grande

[Ponte]

Nessuno sa cosa dire (Oh, no)

Nessuno ti indicherà la strada (Oh, no)

A volte è difficile vedere

Chi sarai

[Rit.]

Quindi sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo inerte, aspetta

Qualcuno che venga e cambi le cose

Sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima che ci salvi

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il più grande

Sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché il mondo inerte, aspetta

Qualcuno che venga e cambi le cose

Sii il giovane, il coraggioso, il potente

Perché abbiamo bisogno di un’anima che ci salvi

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia il più grande amore

Ascolta su: