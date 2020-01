Brunori Sas – Cip! è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Il 10 gennaio 2020 esce Cip!, quinto album in studio del cantautore calabrese Brunori Sas, che arriva a poco meno di tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica A casa tutto bene, certificata Platino, conquistando critica e pubblico. I titoli delle canzoni e dove acquistarlo.

Anticipato dai fortunati singoli “Al Di Là Dell’amore ” e “Per due che come noi”, il disco racchiude altre nove canzoni inedite ed i primi due assaggi, che stanno andando veramente forte, lasciano presagire l’ennesimo successo di questo grande artista cosentino classe 1977, che anche in questa era discografica non rinuncia alla forza delle sue parole, che raccontano l’anima introspettiva, diretta e sincera di Dario Brunori che per la cronaca, ha firmato la colonna sonora di Odio L’Estate, film di Aldio, Giovanni e Giacolo, al cinema dal 30 gennaio.

Registrato tra la sua Calabria e Milano e prodotto insieme a Taketo Gohara (già al lavoro con artisti come Vinicio Capossela, Brunori Sas, Negramaro, Francesco Motta, Elisa e Mauro Pagani), qui Brunori ha voluto cantare “dell’Uomo e non degli uomini”, con la sua poesia, leggerezza, autorevolezza artistica e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono.





L’opera, la cui copertina è opera di Luciano Marchetti di Studio in Nero, che ha anche realizzato dell’immagine di lancio del singolo Per due che come noi, viene venduta nelle seguenti versioni:

CD

Vinile

CD Autografato dall’artista

Vinile Autografato dall’artista

Vinile colorato (Rosso)

Download Digitale.

Ovviamente, il rilascio dell’album sarà seguito da una serie di concerti, alcuni dei quali sono già in programma nelle seguenti città: Vigevano (il 29 febbraio), Jesolo, Torino, Assago, Casalecchio Di Reno, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Come sempre, i tagliandi d’ingresso sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Cip tracklist (Brunori Sas album 2020)

Il mondo si divide Capita così Anche senza di noi La canzone che hai scritto tu Bello appare il mondo Fuori dal mondo Quelli che arriveranno Per due che come noi Al di là dell’amore Benedetto sei tu Mio fratello Alessandro