Michele Merlo – Tivù: audio e testo del nuovo singolo

Leggi il testo e ascolta Tivù, coinvolgente singolo di Michele Merlo, rilasciato martedì 7 gennaio 2019 via Universal Music Italia.

Dopo Aquiloni pubblicato il il 20 settembre 2019, il giovane cantante, ex allievo nella scuola di Amici, torna con questa bella canzone, scritta a quattro mani con Leonardo Cristoni e prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Si tratta di un gradevole brano d’amore, il cui protagonista racconta la cotta avuta nei confronti di una ragazza, l’innamoramento di un ragazzo timido che sembra non abbia trovato le parole giuste per esprimere il suo interessamento. Il titolo fa riferimento al fatto che egli è anche stato in televisione, anche se alla ragazza, questo non è mai importato, il che lascia dedurre sia una persona semplice anche se un po’ str*n*a.

Michele Merlo – Tivù testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Non ci ho capito più niente

Che ti sei tolta le scarpe

E ti sei messa a ballare

E non capivo più niente

Guardavo le tue gambe

Sono le onde del mare

E come un deficiente

Non sono mai riuscito a dirti le parole

Le parole giuste.

[Pre-Ritornello 1]

Nascono le canzoni un po’ per caso

Nascono sotto gli ombrelloni

Davanti casa

Sotto le stelle

Nascono le canzoni e non è un caso

Nascono dove ci sei te

Solo dove ci sei te

E vabbè

Non si può sempre vincere.





[Ritornello]

Hai più sentito parlare di me?

Che sono stato anche in tv

E a te non te ne frega niente

Non ho più scritto nulla senza di te

Perché non sono niente.

[Strofa 2]

La stessa storia di sempre

In cerca di qualcuno che non sai chi è

In mezzo a tutta la gente

A dire mille ti amo

Anche se poi non è vero

E fare finta di niente

Se il tempo passa veloce

E ci fa perdere tutto

Fare finta di niente.

[Pre-Ritornello 2]

Nascono le canzoni un po’ per caso

Nascono come le affissioni

Davanti casa

Sopra i cartelli

Nascono le canzoni e non è un caso

Nascono dove ci sei te

Solo dove ci sei te

E vabbè

Non di può sempre ridere.

[Ritornello]

Hai più sentito parlare di me?

Che sono stato anche in tv

E a te non te ne frega niente

Non ho più scritto nulla senza di te

Perché non sono niente





[Post-Ritornello]

Hai più sentito parlare di me?

Che mi comporto male

Che non so spiegarti

Cosa mi succede a volte

E tu sei stron*a pure senza di me

Ma poi ti penso sempre

[Conclusione]

Non ci ho capito più niente

Non ci ho capito più niente

Non ci ho capito più niente

Non ci ho capito più

Non ci ho capito più niente





Ascolta su: