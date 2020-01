Brunori Sas – La canzone che hai scritto tu: audio e testo del nuovo brano

La canzone che hai scritto tu è la quinta traccia racchiusa nell’album Cip!, il quinto disco di Brunori Sas, uscito il 10 gennaio 2020. Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, scritta dal cantautore calabrese e prodotta insieme a Taketo Gohara.

Questa è a parer mio una delle tracce più interessanti della quinta era discografica di questo straordinario artista, in grado di coinvolgere non poco l’ascoltatore di turno con le sue canzoni. Contrariamente a quel che recita il titolo, egli ne ha scritto una per una persona speciale, al fine di tirarle su il morale, ma se le belle e poetiche parole che compongono il brano non le bastano più, “buttale via e inventale tu” canta più volte Dario Brunori.

Brunori Sas – La canzone che hai scritto tu testo

Volevo scriverti una canzone speciale

una canzone per tirarti su

col ritornello che pian piano sale

e le lacrime che vanno giù

però ti devi accontentare

io non so fare davvero di più

e se qualcuno dice che è banale

facciamo finta che l’hai scritta tu

che l’hai scritta tu.

Però tu prendila, cantala, falla suonare

in un giorno di pioggia quando stai male

sdraiata sul letto a fissare le ore

o nei pomeriggi passati a fumare

e se le parole che ho scritto non bastano più

buttale via… e inventale tu.





Volevo scrivere una canzone popolare

di quelle che non si scrivono più

col ritornello che sa di Natale

e la neve che scende giù

però ti devi accontentare, amore mio

io non so fare davvero di più

e se assomiglia a qualche vecchia canzone

diciamo a tutti che che l’hai scritta tu

che l’hai scritta tu.

Però tu prendila, cantala, falla volare

in un giorno di pioggia quando stai male

sdraiata sul letto a fissare le ore

o nei pomeriggi passati a fumare

e se le parole che ho scritto non bastano più

buttale via… e inventale tu

e inventale tu

e inventale tu.

[Break Strumentale]





E se le parole che ho scritto non bastano più

e se tutto quello che ho detto non ti serve più

e se le parole che ho scritto non servono più

buttale via… e inventale tu

e inventale tu

e inventale tu.





