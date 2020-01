Brunori Sas – Anche senza di noi: audio e testo della nuova canzone

Anche senza di noi è la traccia numero quattro di Cip!, quinto disco del cantautore calabrese Brunori Sas, uscito il 10 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della nuova meravigliosa canzone, una toccante e dolce poesia, scritta dal cantante cosentino e prodotta con la collaborazione di Taketo Gohara.

Brunori Sas Anche senza di noi testo

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Possiamo godere, provare piacere

possiamo versarci qualcosa bere

possiamo fumare anche tute le sere

e dirci che in fondo alla fine va bene

se ci siamo chiusi in un metro quadrato

se ci siamo persi nel supermercato

se adesso parliamo col televisore

se prendiamo gocce in mancanza d’amore.





E tutto sembra essere bellissimo

e sembra non dover finire mai

e invece il mondo girerà

anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh)

anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh).

Possiamo strappare i giorni dal muro

sperando che arrivi più in fretta il futuro

possiamo pensare che il meglio è passato

o illuderci che non sia ancora arrivato

possiamo sognare un uomo più fort

che vinca il destino, che uccida la morte

oppure possiamo accettare il dolore

che la vita è vita soltanto se muore.

E tutto sembra essere bellissimo

e sembra non dover finire mai

e tutto sembra essere dolcissimo (dolcissimo)

e nel tuo cuore speri non finisca mai

e invece il mondo girerà

anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh)

anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh)

anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh)

anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh).

Ma come puoi non commuoverti

se guardi a un passo da te

ma come puoi non capire che

è un corpo solo l’albero col sole

e tu sei un fiore!

(Oh-oh-oh-oh-oh)

e tu sei un fiore!

(Ah-ah-ah-ah-ah)

anche senza di me

(Oh-oh-oh-oh-oh)

e anche senza di noi

(Oh-oh-oh-oh-oh).





Possiamo godere, provare piacere

possiamo versarci qualcosa bere

possiamo fumare anche tute le sere

e dirci che in fondo alla fine va bene

alla fine va bene

alla fine…

va bene.





