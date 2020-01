Brunori Sas – Il mondo si divide: audio e testo della nuova canzone

Il mondo si divide è la traccia che apre Cip!, quinto album in studio di Brunori Sas, uscito il 10 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della nuova canzone, che come la maggior parte delle tracks, è stata scritta dall’interprete e prodotta insieme a Taketo Gohara.

Una curiosità: è una delle tre tracce facenti parte del disco, che nel titolo utilizza la parola “mondo”. E’ una coincidenza o cosa?

Brunori Sas – Il mondo si divide testo

Il mondo si divide fra chi pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza

e chi pensa che con la violenza invece non si ottenga nient’altro che violenza

ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene a prescindere dal male che mi torna

ci sono i giorni in cui vorrei strozzare… anche mia mamma.





Ma c’è un universo solo

che unisce il cielo e il mare

e stanotte io voglio solo respirare

con l’acqua fino al collo

e gli occhi dritti al cielo

io stanotte… voglio stare un po’ leggero.

Il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati come tali

e chi pensa che rialzarsi bene dopo una caduta sia il meglio della vita

ci sono certi giorni in cui vorrei alzare anch’io… la coppa dei campioni

e poi ci sono i giorni in cui mi sento veramente il peggiore dei cogli*ni.

Ma c’è un universo solo

che unisce il cielo e il mare

e stanotte io voglio solo respirare

con l’acqua fino al collo

e gli occhi dritti al cielo

io stanotte… voglio stare un po’ leggero

con l’acqua fino al collo

e gli occhi dritti al cielo

io stanotte… voglio starmene sereno.

Superficiale a volte non è male

anzi, spesso è così bello

ridere del mio cervello

c’è un universo solo

che unisce il cielo e il mare

e io stanotte… voglio solo respirare

dividere le cose

è un gioco della mente

il mondo si divide inutilmente

il mondo si divide inutilmente





.





