Brunori Sas – Per due che come noi: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 13 dicembre 2019 via Island Records, Per due che come Noi è un singolo del cantautore Brunori Sas, il secondo ad anticipare il quinto album in studio solista Cip, out il successivo 10 gennaio, a due anni dall’ultima fortunata fatica discografica A casa tutto bene, che conquistò critica e ascoltatori e che fu certificata Platino.

Il testo e l’audio della nuova bella e dolce canzone, scritta e composta dall’interprete e prodotta da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori alle Officine Meccaniche di Milano.

Dopo il successo di Al di là dell’amore, rilasciato lo scorso 19 settembre, è il momento di questo delizioso secondo assaggio della quinta era discografica, un dolce e sincero brano d’amore, che racconta la bellezza di un legame duraturo e trasparente, con qualche problema che può quasi inevitabilmente venir fuori in una relazione di lunga data.

E’ più o meno questo il significato di questo pezzo, caratterizzato da un ricchissimo arrangiamento con una vera orchestra d’archi che si lega al pianoforte, alla celesta e a percussioni profonde. Si tratta del suo nuovo successo? Probabile di si.

Brunori Sas – Per due che come noi Testo

Vuoi fare l’amore? O vuoi solo godere?

La linea è sottile, la posso intuire

dal modo in cui mi mordi il labbro superiore

dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare

e chissenefrega se è sesso o se è amore

conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore

che poi chi l’ha detto che è peggio un cu*o di un cuore?

E che serve una canzone per parlare d’amore?

Ma non confondere…

l’amore e l’innamoramento, che oramai non è più tempo

e senza perdere…

il senso dell’orientamento, quando fuori tira vento

per due che come noi non si son persi mai

e che se guardi indietro non ci crederai

perché ci vuole passione, (ah).

Vuoi fare un bambino o lo faccio io?

Se ti fa piacere so farlo da Dio

oppure vorresti che fossi tuo padre

per stringerti al petto e cantarti le fiabe

e chissenefrega di Jünger o di Freud

non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi

e a volte è anche bello trattarsi un po’ male

dormire di schiena per poi farsi abbracciare.





Ma non confondere…

l’amore e l’innamoramento, che oramai non è più tempo

e senza perdere…

il senso dell’orientamento, quando fuori tira vento

per due che come noi non si son persi mai

e che se guardi indietro non ci crederai

perché ci vuole passione

dopo vent’anni a dirsi ancora di sì

e stai tranquilla sono sempre qui…

a stringerti la mano

ti amo

andiamo!





