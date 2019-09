Brunori Sas – Al di là dell’amore: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 19 settembre 2019 via Island Records, Al di là dell’amore è un singolo del cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che arriva a quasi tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica A casa tutto Bene, certificata Disco di Platino. Questo bel pezzo, anticipa il rilascio del futuro quinto album in studio.

Leggi il testo e ascolta questa gradevole ed emozionante canzone, scritta a quattro mani con il palermitano Antonio Di Martino, in arte Dimartino, e prodotta insieme a Taketo Gohara, producer, sound engineer e sound designer giapponese, nato e cresciuto a Milano.

Il significato di Al di là dell’amore

Al di là dell’amore è un canto etico e poetico a tre voci che, partendo da una riflessione sociale, si interroga sulla sempiterna contesa fra ciò che pensiamo sia Bene e ciò che pensiamo sia Male. La stessa struttura del testo è costruita come alternarsi di stati d’animo in attrito, seppur armoniosi. Il primo canto, quello delle strofe, è un disincanto, un ribollire di sarcasmo spazientito, amarezza e rimpianto. Un’invettiva d’impulso contro quella parte di umanità che sembra aver perso per strada i suoi connotati fondamentali. Il secondo, quello dei ritornelli, è la voce di una saggezza antica che invita alla riflessione, al prendere distanza senza distacco, a guardare le cose da una prospettiva più ampia, panoramica, un invito a lavorare anzitutto su se stessi piuttosto che limitarsi a scagliare ogni volta la prima pietra. L’esortazione finale “difendimi al di là dell’amore” si libra sopra i versi precedenti come una specie di preghiera laica. Il tentativo di sintetizzare in quattro parole un’etica intuitiva appannaggio di tutti, che prescinda dai torti e dalle ragioni, dalle ideologie, dai singoli punti di vista. Un comandamento d’amore espresso al di là dell’amore stesso. Da un comunicato stampa di Giorgia Aldi (Universal).

Brunori Sas – Al di là dell’amore testo

[Strofa 1]

Questi parlano come mangiano e infatti mangiano molto male

Sono convinti che basti un tutorial per costruire un’astronave

E fanno finta di non vedere

E fanno finta di non sapere che si tratta di uomini

Di donne e di uomini.

[Strofa 2]

E mentre il mio cuore trabocca d’amore

Lungo la spiaggia c’è un sogno che muore

Come una notte golosa di sole

Che ruba alla terra profumo e calore

Il soffio del vento

Che un tempo portava il polline al fiore

Ora porta spavento

Spavento e dolore.





[Ritornello]

Ma vedrai che andrà bene

Andrà tutto bene

Tu devi solo metterti a camminare

Raggiungere la cima di montagne nuove

E vedrai che andrà bene

Andrà tutto bene

Tu devi solo smettere di gridare

E raccontare il mondo con parole nuove

Supplicando chi viene dal mare

Di tracciare di nuovo il confine

Fra il bene ed il male

Fra il bene ed il male.

[Strofa 3]

Ma questi vogliono solo urlare

Alzare le casse e fare rumore

Fuori dal torto e dalla ragione

Branco di cani senza padrone

Che fanno finta di non vedere

Che fanno finta di non sapere

Che si parla di uomini, qui

Di donne e di uomini.

[Strofa 4]

E mentre il mio cuore trabocca d’amore

All’orizzonte c’è un sole che muore

Stretto fra il cielo e la linea del mare

Rosso di rabbia non vuole annegare

Al soffio del vento

Che un tempo portava il polline al fiore

Ora porta spavento

Spavento e dolore.





[Ritornello]

Ma vedrai che andrà bene

Andrà tutto bene

Tu devi solo metterti a camminare

Raggiungere la cima di montagne nuove

E vedrai che andrà bene

Andrà tutto bene

Tu devi solo smetterla di gridare

E raccontare il mondo con parole nuove

Supplicando chi viene dal mare

Di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

Se c’è ancora davvero un confine fra il bene ed il male.

[Conclusione]

Difendimi

Al di là dell’amore

Dell’amore

Difendimi

Al di là dell’amore

Al di là dell’amore.





