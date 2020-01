Brunori Sas – Capita così: audio e testo del nuovo brano

Capita così è la seconda traccia dell’album Cip!, il quinto in studio del cantautore cosentino Brunori Sas, uscito il 10 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della nuova canzone, una delle più apprezzate della quinta era discografica, scritta e composta dal cantautore insieme a Antonio Di Martino e prodotta con Taketo Gohara.

Brunori Sas – Capita così testo

Download su: Amazon – iTunes

Capita così

che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio…

di parecchio

capita così

che ti affidi all’ennesima dieta

a un cantante che sembra un profeta

che ti dice “che bella la vita”

anche se capita così

anche quando tuo padre scompare senza neanche avvisare

e senza fare rumore

senza darti un minuto per potergli dire

che gli hai voluto bene

e che ti manca da morire

anche se ormai sei grande

e se sembri un gigante

Ma ti senti piccolo

minuscolo

ti senti ridicolo

sei ridicolo…

quando pensi che sei uno su sette miliardi

e che tanto comunque oramai è troppo tardi

oramai è troppo tardi.





Perché capita così

ma non eri tu…

che il bello della vita è riuscire a rientrare in partita

quando sembra finita

me l’hai insegnato tu

che la felicità non è una colpa

e che puoi tornare a ridere ancora

ancora una volta.

Ma ti senti piccolo

minuscolo

ti senti ridicolo

sei ridicolo…

quando pensi che sei uno su sette miliardi

e che tanto comunque oramai è troppo tardi

oramai è troppo tardi.

E accade il miracolo

è un miracolo

accade in un attimo

è un attimo

una gioia che inganna di nuovo il tuo cuore

che ti fa dire che in fondo alla fine andrà bene

e alla fine va bene!





Anche se capita così (uh-uh-uh-uh)

anche se capita così (uh-uh-uh-uh)

anche se capita così (uh-uh-uh-uh)

anche se capita così

anche se capita così.





Ascolta su: