Brunori Sas – Quelli che arriveranno: audio e testo della nuova canzone

Quelli che arriveranno è l’ultima traccia facente parte di Cip!, quinto album in studio di Brunori Sas, uscito il 10 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta e composta dal cantautore con Antonio Di Martino e prodotta insieme a Taketo Gohara. Il protagonista del brano è un ragazzo di nome Achille.

Brunori Sas Quelli che arriveranno testo

Download su: Amazon – iTunes

Achille guarda le stelle

ma proprio non le capisce

si chiede perché ogni cosa su questa terra

prima comincia e poi finisce

e dopo pensa alla mamma, chissà come piangerà

Achille che sente un vento dentro al petto

che prima arriva e poi se ne va

e domani comincia la scuola

ma lui proprio non ce la fa

Achille certe notti dentro al letto

pensa al mondo come sarà

a poterlo sapere

a poterlo vedere.





Quelli che arriveranno

chissà come saranno

e se avranno le stesse mie mani

se saranno più alieni o più umani

e se avranno le solite gambe, le solite braccia, le solite facce

ma chiuso nel petto magari…

un cuore più grande.

Achille guarda la luna e in un attimo lo capisce

che la vita è una stella cadente che illumina il cielo… e poi sparisce

e subito strizza gli occhi

il desiderio, tanto lo sa

è sempre lo stesso soffiato nel vento

quasi dieci anni fa (quasi dieci anni fa)

ma stanotte la guerra finisce

e Achille questo lo sa

Achille stanotte nel letto

mamma che freddo che fa

se cadesse la neve

se ci fosse la neve.





Quelli che arriveranno

chissà come saranno

e se avranno le stesse tue mani

se saranno più alieni o più umani

e se avranno le solite gambe, le solite braccia, le solite facce

ma chiuso nel petto magari…

un cuore più grande

un cuore più grande!

un cuore più grande!

un cuore gigante!

un cuore più grande!

un cuore più grande!

un cuore gigante.





Ascolta su: