Subsonica – Microchip Temporale è il nuovo album con tanti ospiti: informazioni e titoli delle canzoni

I fan dei Subsonica hanno di che gioire, in quanto il 22 novembre 2019 esce il nuovo album Microchip Temporale, nuova versione del fortunato secondo album del gruppo torinese Microchip Emozionale, rilasciato il 26 agosto 1999 e ripubblicato l’anno successivo con l’aggiunta dei brani “Tutti i miei sbagli” ed “Albe meccaniche”. I titoli delle canzoni e gli artisti coinvolti.

A 20 anni di distanza da quell’importante progetto discografico, la rock band ha riavvolto il nastro proponendo questa nuova versione del disco, per la cui realizzazione sono stati coinvolti 14 importanti artisti della musica italiana, perché le 14 tracce vengono per l’occasione riproposte in un’inedita versione risuonata, rivisitata e arricchita dalla creatività e dalle parole di cantautori come Coez, Elisa. “Abbiamo scelto questi quattordici artisti per stima, per curiosità, per amicizia o perché nella loro musica riconosciamo quei segni“. Subsonica.

Cantanti e rapper coinvolti in Microchip Temporale

Ci sono poi quotati rapper come Willie Peyote, ENSI, Nitro, Myss Keta, Gemitaiz e Achille Lauro, i Lo Stato Sociale, i Fast Animals and Slow Kids, gruppo alternative rock perugino capitanato da Aimone Romizi, il piemontese Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo ed i Coma Cose, duo indie pop-rap composto da Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano). Insieme agli immancabili Mamakass, duo formato dai bergamaschi Fabio “FabzTheDale” Dalè e Carlo “MidGuy” Frigerio, che produce sempre le strumentali del duo, partendo da melodie scritte da Fausto, è nata la nuova versione di “Aurora Sogna”, primo singolo estratto, in uscita venerdì 1° novembre. Scritta e composta da Max Casacci, Aurora Sogna si è in seguito rivelata una delle canzoni più amate dai fan e tra le più suonate nei concerti del gruppo capitanato da Samuel Romano. In Microchip Temporale è la prima traccia. “Perché abbiamo scelto di rielaborarla con i Coma Cose & Mamakass? Perché nella loro poetica la collisione tra i mondi del rap e della canzone d’autore, genera un equilibrio perfetto. Per esempio “Anima lattina”. Citare Battisti cascando perfettamente in piedi, diciamolo, non è da tutti. E Aurora trova anche la sua voce femminile.” Subsonica.

Ma vediamo qualche altro brano.

Colpo Di Pistola, il primo singolo estratto e il primo grande successo della band (musica composta da Boosta e Casacci, il testo dal solo Casacci), vedrà protagonista il rapper vicentino Nicola Albera, aka Nitro.

Composto da Massimiliano Casacci, che insieme a Samuel ha anche firmato il testo, Liberi Tutti, realizzato con la partecipazione di Daniele Silvestri alla voce, è stato il secondo singolo e la nuova versione è stata affidata ai Lo Stato Sociale.





Il terzo singolo Lasciati è stato scritto e composto da Samuel e nella nuova versione sentiremo la meravigliosa voce di Elisa Toffoli, mentre Strade, tra i brani più apprezzati ed eseguiti dell’album, vedrà protagonista Coez.

E’ invece stata affidata al cantautore pisano Francesco Motta la nuova versione di Tutti I Miei Sbagli, che prima di essere inserita nel disco, fu presentata a Sanremo 2000, ottenendo solo l’undicesima posizione, ma una volta fuori, questa canzone andò molto forte e viene tuttora considerata da molti il capolavoro del gruppo. Tutti I Miei Sbagli è stato il quarto singolo estratto.

Realizzato in collaborazione con Morgan, Disco labirinto è stato tra i pezzi più celebri del disco ed è al momento dato sapere che nel nuovo album verrà proposto con musica di Cosmo.

Scritto e composto da Casacci per la fidanzata e futura moglie Serena Schiva, Il Cielo Su Torino, una delle canzoni più famose, vedrà protagonista il rapper piemontese Ivan Vella, meglio conosciuto come Ensi.

Nella copertina del nuovo lavoro, rielaborato interamente dalla band e dai citati ospiti, rivelandosi un autentico regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato “Microchip Emozionale”, c’è nuovamente Midori Tateno, la ragazza giapponese con la pistola, che si è scelto di far apparire 20 anni più tardi, anche nella cover di “Microchip temporale”, al fine di sottolineare il legame tra passato e presente.

Microchip temporale tracklist (Subsonica album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – CD Deluxe – Vinile – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Buncia Sonde (feat. Willie Peyote) Colpo di pistola (feat. Nitro) Aurora sogna (Coma Cose & Mamakass) Lasciati (feat. Elisa) Tutti i miei sbagli (feat. Motta) Liberi Tutti (feat. Lo Stato Sociale) Strade (feat. Coez) Disco labirinto – Cosmo (musica) Il mio D.J. (feat. Achille Lauro) Il cielo su Torino (feat. ENSI) Albe meccaniche (feat. Fast Animals and Slow Kids) Depre (feat. MYSS KETA) Perfezione (feat. Gemitaiz)