Subsonica – Strade feat. Coez: audio e testo della versione 2019

Coez è assoluto protagonista nella nuova versione di Strade, l’ottava e traccia dell’album Microchip Temporale, versione 2019 di Microchip Emozionale (1999), rilasciato venerdì 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio della canzone, una delle più apprezzate del secondo album dei Subsonica, composta da Boosta e scritta da Samuel e Max Casacci. Come detto, l’assoluto protagonista è il cantautore campano, che in alcuni punti del brano è accompagnato da una voce femminile.

Strade testo Subsonica e Coez

Se tutto ciò che cerco nasconde un movimento

Quale destinazione può incontrarci

Se in tutto ciò che inquadro

Il senso è già sfocato

Qual è l’angolazione per fissarci

Strade che si lasciano guidare forte

Poche parole, piogge calde e buio

Tergicristalli e curve da drizzare

Strade che si lasciano dimenticare.

Leggero, in fondo solo… rumore acceso al volo

Senza lasciare il tempo di pensarci

Ti guardo e che mi guardi, non so se salutarti

O fare finta che non sia già tardi.





Strade che si lasciano guidare forte

Poche parole, piogge calde e buio

Tergicristalli e curve da drizzare

Strade che si lasciano dimenticare

Strade che si lasciano guidare forte

Poche parole, piogge calde e buio

Tergicristalli e curve da tremare

Strade che si lasciano…

Andare via così

Andare via così

Andare via così

Andare via così.

Da solo su una statale

ho un vuoto che fa star male

a volte non basta amare

le tiro e ora basta andare

‘ste ruote non girano mai all’indietro

qualcosa si rompe ma non è vetro

la porta si chiude e le nuvole scure dipingono il cielo

ma mai di nero

e schivo le buche

cerco un mare blu che non c’era più

nanana

il petto non leva i pensieri

i pensieri li hai presi tu

nanana

e corro ma senza fuggire

sopra una strada che sa di te

è stato il motore a ruggire

che tute le strade portano a me.

Strade che si lasciano guidare forte

Poche parole, piogge calde e buio

Tergicristalli e curve da drizzare

Strade che si lasciano dimenticare

Strade che si lasciano guidare forte

Poche parole, piogge calde e buio

Tergicristalli e curve da tremare

Strade che si lasciano

Andare via così





Strade che si lasciano guidare forte

Poche parole, piogge calde e buio

Tergicristalli e curve da drizzare

Strade che si lasciano

Andare via così

Andare via così

Andare via così

Andare via così

Andare via così

Andare via così

Andare via così

Andare via così.

Strade che si lasciano guidare forte.





