Subsonica – Tutti i miei sbagli feat. Motta: audio e testo della versione 2019

I Subsonica e Francesco Motta collaborano nella versione 2019 di Tutti i miei sbagli, sesta traccia ma anche nuovo singolo estratto dall’album Microchip Temporale, uscito il 22 novembre, a 20 anni da Microchip Emozionale, secondo disco della band, rilasciato nel 1999.

Il testo (scritto da Casacci e Samuel) e l’audio del brano (musica di Casacci e Boosta), che nel secondo album è stato il quarto singolo estratto, mentre in Microchip Temporale il terzo, dopo “Aurora Sogna” ft. Coma Cose e “Il mio D.J.” ft. Achille Lauro.

La canzone fu prima presentata al Festival di Sanremo 2000 e nonostante un modesto undicesimo posto, si rivelò un grande successo, uno dei capolavori del gruppo. Questa rielaborazione ha una veste più acusticamente rock e in essa, il timbro vocale del cantautore pisano Motta, trova tutto lo spazio per esprimersi al meglio.

Tutti i miei sbagli testo Subsonica e Motta

Download su: Amazon – iTunes

A caduta libera

In cerca di uno schianto

Ma fin tanto che sei qui

Posso dirmi vivo.





Tu… affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli.

Non importa molto se

Niente è uguale a prima

Le parole su di noi

Si dissolvono così.

Tu… affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli.

Tu… affogando per respirare

Imparando anche a sanguinare

Nel giorno che sfugge

Il tempo reale sei tu

Sai difendermi a farmi male

Sezionare la notte e il cuore

Per sentirmi vivo

In tutti i miei sbagli.





Tu… il mio orgoglio che può aspettare

E anche quando c’è più dolore

Non trovo un rimpianto

Non riesco ad arrendermi

A tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli

Sei tutti i miei sbagli.





