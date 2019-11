Subsonica – Colpo di pistola feat. Nitro: audio e testo della versione 2019

Nella versione 2019 di Colpo di pistola, terza traccia dell’album Microchip Temporale, uscito il 22 novembre 2019, il rapper Nitro ed i Subsonica collaborano in un inedito duetto.

Il testo (scritto da Max Casacci) e l’audio del brano (musica di Boosta e Casacci), che nel secondo album “Microchip Emozionale”, è stato il primo singolo estratto e il primo grande successo del gruppo. Ora vede protagonista anche il rapper vicentino Nicola Albera, in arte Nitro.

Colpo di pistola testo Subsonica e Nitro

Ritorno sui miei passi

E adesso contali bene

Il tempo che è passato

Non è una buona ragione

Ho idea che non mi basti

Lo scambio di un’opinione

E neanche l’imbarazzo

Con cui mi mostri le scuse.

La muta del serpente

Nasconde il tuo vero nome

Di chiacchiere suadenti

Sono già stato a lezione

Baciando la fiducia

Con un rasoio a due lame

Hai fatto molta strada

Sacrificato persone.

Tutta la tua arrogante danza, danza

La sicurezza di chi è sempre a tempo

Il giusto slalom sfavillante e attento

Di chi da sempre intona l’ultima parola.

Ti farò male più di un colpo di pistola

È appena quello che ti meriti

Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora

Non mi vergogno dei miei limiti e lividi

Come ti gira dopo un colpo di pistola

Ti vedo un po’ a corto di numeri

Ci provo gusto me ne accorgo ed allora

Non mi seccare coi tuoi alibi, alibi.

Durante questo tempo

Ho vomitato rancore

Ho ricucito i pezzi

Ricominciato a sperare

Avevi tutto quanto

Anche il mio sogno migliore

Hai preso ciò che serve

Senza ritegno né onore.





Tutta la tua arrogante danza, danza

La sicurezza di chi è sempre a tempo

Il giusto slalom sfavillante e attento

Di chi da sempre esige l’ultima parola.

Ti farò male più di un colpo di pistola

È appena quello che ti meriti

Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora

Non mi vergogno dei miei limiti e lividi

Come ti gira dopo un colpo di pistola

Ti vedo un po’ a corto di numeri

Ci provo gusto me ne accorgo ed allora

Non mi seccare coi tuoi alibi, alibi.

[Nitro]

Non puoi superare un limite che non esiste

ma puoi usare delle vittime per fare business

trovare un’altra sindone da esporre al Duomo

in modo che alimenti la tua sindrome dell’abbandono

solo perché sono come sono

dopo tutto sono un uomo

meglio cosmo mono cromo

finto come il figlio erede di una fede apparente

non frequento più gente per bene, non succede mai niente

[Nitro]

Fosse il bisogno di far parte di qualcosa

sareste tutti vulnerabili

ora che tutto è già il contrario di ogni cosa

chiami la falsità reality e allora.

Ti farò male più di un colpo di pistola

È appena quello che ti meriti

Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora

Non mi vergogno dei miei limiti e lividi

Come ti gira dopo un colpo di pistola

Ti vedo un po’ a corto di numeri

Ci provo gusto me ne accorgo ed allora

Non mi seccare coi tuoi alibi, alibi.





Dimmi come gira dopo un colpo di pistola

ti vedo un po’ a corto di numeri

senti come gira dopo un colpo di pistola

non ci provare coi tuoi alibi, alibi.

Ti farò male più di un colpo di pistola

È appena quello che ti meriti

Ci provo gusto, me ne accorgo ed allora

Non mi vergogno dei miei limiti e lividi

Come ti gira dopo un colpo di pistola.





