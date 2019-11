Subsonica – Aurora sogna feat. Coma Cose: audio e testo della versione 2019

Rilasciato il 1° novembre 2019, Aurora sogna dei Subsonica feat. Coma Cose è la nuova versione del brano, primo singolo estratto dall’album Microchip Temporale, che vedrà la luce il 22 novembre 2019.

E’ veramente molto bella la nuova versione di questo pezzo, riarrangiato insieme ai Mamakass (duo formato da Fabio Dalè e Carlo Frigerio) e caratterizzato da porzioni di testo nuove di zecca, scritte dai Coma Cose e interpretate da Fausto Zanardelli. Ascoltalo.

Ricordo che questo pezzo scritto e composto da Max Casacci, era originariamente incluso nel fortunato album Microchip emozionale (1999) e che in seguito diventato uno dei brani più amati dai fan e tra i più suonati nei live del gruppo rock capitanato da Samuel Romano. Inoltre nel ritornello sono presenti le due parole che hanno dato il titolo a quel disco.

Aurora sogna testo Subsonica e Coma Cose

Aurora sogna

Aurora sogna

Si sveglia che fa buio ormai d’abitudine

La notte le regala un’aria più complice

Detesta il vuoto dei rumori della realtà

(Aurora sogna)

Ma col volume a stecca può sopravvivere

(Aurora sogna).

Sogna una carne sintetica

nuovi attributi e un microchip emozionale

Sogna di un bisturi amico che faccia di lei qualcosa fuori dal normale.





Aurora sogna

[Francesca Mesiano]

Qualche gelato al giorno forse la nutrirà

Non crede nell’amore, in ciò è molto semplice

Come si chiama questa voglia di vivere, (Aurora sogna) ah, ah

Che nel suo corpo ha bisogno di espandere? (Aurora sogna) ah, ehi

Sogna una carne sintetica

nuovi attributi e un microchip emozionale

Occhi bionici, più adrenalina sensori e cibernetica neurale.

Sogna una carne sintetica

nuovi attributi e un microchip emozionale

Labbra cromate, ricordi seriali, emozioni e un nuovo impianto sessuale.

E senza più mangiare

E senza più dormire

E senza più mangiare

E senza più dormire.

[Fausto Zanardelli]

Ah, Aurora sogna

Lì sulla soglia

Della sua casa

Da un’ora sfoglia

Le pagine delle sue notti da cui scappa sempre

Fa luce ma per i suoi mostri non ci sono tende

Per ripararla, fuori brucia l’alba

Vorrebbe un cuore sintetico ma non ne parla

E un sangue che non è un fluido

E come battito un cortocircuito





Le stesse facce di ogni giorno fanno male

Le stesse voci recitanti giudicare

Posa l’orecchio sul bicchiere e sente il mare

Ma non il suono della musica che piace a me

Sogna una carne sintetica nuovi attributi e un microchip emozionale

Sogna di un bisturi amico che faccia di lei qualcosa fuori dal normale

Sogna una carne sintetica nuovi attributi e un microchip emozionale

Occhi bionici, più adrenalina, sensori e cibernetica neurale

Sogna una carne sintetica nuovi attributi e un microchip emozionale

Labbra cromate, ricordi seriali, emozioni e un nuovo impianto sessuale

Sogna una carne sintetica.





