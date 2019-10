Noah Cyrus – fuckyounoah: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato il 31 ottobre 2019, fuckyounoah è un singolo di Noah Cyrus che tutt’altro auto-celebrativo, basti leggere il titolo con le parole staccate (fuck you Noah) per intuire di cosa si sta parlando in questo pezzo, che arriva a poco più di un mese di distanza da Lonely.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna la nuova gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Varren Wade, Amy Wadge & London on da Track, con produzione di quest’ultimo, producer britannico classe 1991, il cui vero nome è Tyler Holmes, accreditato come featuring.

Di certo la cantante non se le manda a dire in fuckyounoah, quello che possiamo definire un inno alla severa autocritica, attraverso il quale Noah riserva a se stessa parole veramente durissime, che lasciano dedurre non abbia molta stima di se.

Noah Cyrus – fuckyounoah Testo e Traduzione

[Intro]

We got London On Da Track

[Verse 1]

I’m a narcissist

I can’t co-exist

One plus one equals me

And truth is I’m in love with it

‘Cause I’m a narcissist

That’s just what it is

No one fucks with me

‘Cause no one ever fucking loves a bitch

[Pre-Chorus]

I ain’t no good at love

I always fuck it up

I keep on going and going

Until they’ve had enough

I ain’t so good at love

I always fuck it up

I keep on going and going

Until they’ve given up

[Chorus]

I ain’t no bandaid for your heart

‘Cause I’m the one that’s leaving all your scars and

I can’t revive you ‘less I say bye to you

I ain’t no bandaid for your heart

[Verse 2]

Yeah, I’m a hypocrite

I’ll probably never quit

I never practice what I preach

I do the opposite

Yeah, I’m a piece of shit

It makes me hard to miss

No one wants to be around

Another fucking hypocrite

[Chorus]

I ain’t no bandaid for your heart

‘Cause I’m the one that’s leaving all your scars and

I can’t revive you ‘less I say bye to you

I ain’t no bandaid for your heart





[Pre-Chorus]

I ain’t no good at love

I always fuck it up

I keep on going and going

Until they’ve had enough

I ain’t so good at love

I always fuck it up

I keep on going and going

Until they’ve given up

[Chorus]

I ain’t no bandaid for your heart

‘Cause I’m the one that’s leaving all your scars and

I can’t revive you ‘less I say bye to you

I ain’t no bandaid for your heart

I ain’t no bandaid for your heart

‘Cause I’m the one that’s leaving all your scars and

I can’t revive you ‘less I say bye to you

I ain’t no bandaid for your heart





Sono una narcisista

Non posso coesistere

Uno più uno è uguale a me

E la verità è che me ne sono innamorata

Perché sono un narcisista

E’ così che stanno le cose

Nessuno scherza con me

Perché nessuno si azzarderebbe ad amare una stron*a

Non sono brava in amore

Mando sempre tutto a pu**ane

Continuo, continuo, continuo

Fino a quando non ne avranno avuto abbastanza

Non sono così brava in amore

Mando sempre tutto a pu**ane

Continuo, continuo, continuo

Finché non si arrendono

Non sono un cerotto per il tuo cuore

Perché sono quella che ti sta lasciando tutte le tue cicatrici e

Non posso rianimarti a meno che non ti dico ciao

Non sono un cerotto per il tuo cuore





Sì, sono un’ipocrita

Probabilmente non smetterò mai

Non faccio mai ciò che predico

Faccio il contrario

Sì, sono un pezzo di mer*a

E’ difficile non notarlo

Nessuno vuole frequentarmi

Un’altra ca**o di ipocrita

Non sono un cerotto per il tuo cuore

Perché sono quella che ti sta lasciando tutte le tue cicatrici e

Non posso rianimarti a meno che non ti dico ciao

Non sono un cerotto per il tuo cuore

Non sono brava in amore

Mando sempre tutto a pu**ane

Continuo, continuo, continuo

Fino a quando non ne avranno avuto abbastanza

Non sono così brava in amore

Mando sempre tutto a pu**ane

Continuo, continuo, continuo

Finché non si arrendono

Non sono un cerotto per il tuo cuore

Perché sono quella che ti sta lasciando tutte le tue cicatrici e

Non posso rianimarti a meno che non ti dico ciao

Non sono un cerotto per il tuo cuore

Non sono un cerotto per il tuo cuore

Perché sono quella che ti sta lasciando tutte le tue cicatrici e

Non posso rianimarti a meno che non ti dico ciao

Non sono un cerotto per il tuo cuore

