Sam Smith – I Feel Love: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 1° novembre 2019, I Feel Love è un singolo del cantautore londinese Sam Smith ma non si tratta di un brano inedito, ma della cover della canzone omonima di Donna Summer, pubblicato il lontano 2 luglio 1977.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo famoso e intramontabile pezzo, nella versione dell’amato artista britannico. La canzone è stata scritta da Donna Summer, Giorgio Moroder & Pete Bellotte e originariamente prodotta da Bellotte e Moroder.

Sam Smith – I Feel Love Testo e Traduzione

[Verse 1]

Ooh

It’s so good, it’s so good

It’s so good, it’s so good

It’s so good

Ooh

Heaven knows, heaven knows

Heaven knows, heaven knows

Heaven knows

[Pre-Chorus]

Ooh

I feel love, I feel love

I feel love, I feel love

I feel love

[Chorus]

I feel love

I feel love

I feel love

[Verse 2]

Ooh

Fallin’ free, fallin’ free

Fallin’ free, fallin’ free

Fallin’ free

Ooh

You and me, you and me

You and me, you and me

You and me

[Pre-Chorus]

Ooh

I feel love, I feel love

I feel love, I feel love

I feel love

[Chorus]

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

[Verse 3]

Ooh

I’ll get you, I’ll get you

I’ll get you, I’ll get you

I’ll get you

Ooh

What you do, what you do

What you do, what you do

What you do

[Pre-Chorus]

Ooh

I feel love, I feel love

I feel love, I feel love

I feel love





[Chorus]

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love





Ooh

È così bello, è così bello

È così bello, è così bello

È così bello

Ooh

Dio solo lo sa, Dio solo lo sa

Dio solo lo sa, Dio solo lo sa

Dio solo lo sa

Ooh

Sento amore, provo amore

Sento amore, sento amore

Provo amore

Provo amore

Sento amore

Provo amore

Ooh

Caduta libera, caduta libera

Caduta libera, caduta libera

Caduta libera,

Ooh

Io e te, io e te

Io e te, io e te

Io e te





Ooh

Sento amore, provo amore

Sento amore, sento amore

Provo amore

Provo amore

Sento amore

Provo amore

Sento amore

Ooh

Ti prenderò, ti prenderò

Ti prenderò, ti prenderò

Ti prenderò

Ooh

Cosa fai, che fai

Cosa fai, che fai

Cosa fai

Ooh

Sento amore, provo amore

Sento amore, sento amore

Provo amore

Provo amore

Sento amore

Provo amore

Sento amore

Provo amore

