Selena Gomez – Rare: info e titoli delle canzoni nel terzo album

A poco più di quattro anni dall’ultima fortunata fatica discografica Revival, è in arrivo Rare, attesissimo terzo album in studio della cantautrice statunitense Selena Gomez, disponibile nel classico CD e in digitale dal 10 gennaio 2020 via Interscope Records. Viene inoltre commercializzata la versione deluxe che racchiude cinque tracce bonus già conosciute dai numerosissimi fan. Per il vinile, bisognerà invece attendere il successivo 21 febbraio e al suo interno sarà presente una traccia bonus già nota ma mai rilasciata, vale a dire Feel Me. I titoli delle canzoni nel disco, che se non ho capito male, sarà disponibile anche in un cofanetto “CD Box Set” e nel “Fan Box CD”, che include anche un cappellino, ma al momento c’è molta ambiguità e poche informazioni su queste due versioni.

Anticipato dai fortunati singoli “Lose You to Love Me” e “Look at Her Now“, rispettivamente pubblicati il 23 e il 24 ottobre 2019, il disco propone ulteriori undici tracce totalmente inedite, scritte e prodotte da nomi importanti, mentre gli ospiti saranno solo due, nello specifico il cantante e rapper statunitense Ricardo Valdez Valentine, in arte 6LACK, e il collega Kid Cudi.

Il singolo apripista Lose You to Love Me, che ha raggiunto la vetta della classifica statunitense, diventando la prima numero uno della cantante negli USA, è una ballata in cui Selena racconta l’aver ritrovato la propria autostima a seguito della fine di una relazione malsana. In Look at Her Now parla invece di come diventare una persona più forte dopo una relazione turbolenta. Trattandosi di due tracks complementari, è conseguentemente nata la scelta di rilasciarle una dietro l’altra.

Rare tracklist (Selena Gomez album 2020)





Lo trovi su Amazon: Audio CD e Mp3 – CD Deluxe – Vinile (dal 21 febbraio) – Cofanetto import – Download su iTunes

Rare 3:40 Dance Again 2:50 Look At Her Now 2:42 Lose You to Love Me 3:26 Ring 2:28 Vulnerable 3:12 People You Know 3:14 Let Me Get Me 3:09 Crowded Room (con 6LACK) 3:06 Kinda Crazy 3:32 Fun 3:09 Cut You Off 3:02 A Sweeter Place (feat. Kid Cudi) 4:23

Tracce bonus inserite nella versione deluxe

14. “Bad Liar”

15. “Fetish” (feat. Gucci Mane)

16. “It Ain’t Me” (con Kygo)

17. “Back to You”

18. “Wolves” (con Marshmello)

Traccia bonus presente nel vinile: Feel Me [Video].