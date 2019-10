Selena Gomez – Lose You To Love Me: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato mercoledì 23 ottobre 2019, Lose You To Love Me (perderti per amarmi) è un singolo della cantautrice statunitense Selena Gomez, che anticipa il futuro terzo album in studio solista.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video, un semplice filmato rigorosamente in bianco e nero girato con un iPhone, in quanto in una clip promozionale, era stato anche mostrato il logo Apple.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Robin Fredriksson, Mattias Larsson, Julia Michaels & Justin Tranter, con produzione di FINNEAS & Mattman & Robin, la bella canzone racconta quanto sia migliore la vita senza la presenza di una persona, con la quale aveva una relazione tossica.

Lose You To Love Me è un inno sull’amore per se stessi, con testi pieni di malinconia accoppiati a voci armoniose. Segna inoltre la prima collaborazione di Selena con Finneas O’Connell, fratello di Billie Eilish per la quale produce e scrive canzoni.

“Questa canzone è stata ispirata da molte cose che sono successe nella mia vita da quando ho pubblicato il mio ultimo album. Voglio che le persone provino speranza e sappiano che usciranno più forti e migliorate da queste situazioni.” Selena Gomez.

Selena Gomez Lose You To Love Me testo e traduzione

[Verse 1]

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

‘Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose-colored glasses all distorted

Set fire to my purpose

And I let it burn

You got off on the hurtin’

When it wasn’t yours, yeah

[Pre-Chorus]

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

[Chorus]

To love love, yeah

To love love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me, yeah

To love love, yeah

To love love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

[Verse 2]

I gave my all and they all know it

You turned me down and now it’s showing

In two months, you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

In the thick of healing, yeah

[Pre-Chorus]

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

[Chorus]

To love love, yeah

To love love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me, yeah

To love love, yeah

To love love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me





Mi promettevi il mondo e ci sono cascata

Venivi prima di tutto il resto e ti piaceva

Hai appiccato il fuoco alla mia foresta

E l’hai lasciata bruciare

Eri la voce stonata nel mio coro

Perché non era il tuo

Ho visto i segnali e li ho ignorati

Vedevo tutto con gli occhi dell’amore

Hai appiccato il fuoco ai miei propositi

E li ho lasciati bruciare

Ti piaceva tanto il dolore

Quando non era il tuo, sì

Ci lasciavamo trasportare ciecamente

Avevo bisogno di perderti per trovarmi

Questa danza mi uccideva dolcemente

Avevo bisogno di odiarti per amarmi, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare, sì

Dovevo perderti per amarmi, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi

Ho dato tutta me stessa e lo sanno tutti

Mi hai rifiutata e ora si vede

In due mesi ci hai rimpiazzato

Come se fosse semplice

Mi portata a pensare di meritarlo

Mentre cercavo di star meglio, sì





Ci lasciavamo trasportare ciecamente

Avevo bisogno di perderti per trovarmi

Questa danza mi uccideva dolcemente

Avevo bisogno di odiarti per amarmi, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare, sì

Dovevo perderti per amarmi, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare l’amore, sì

Per amare, sì

Avevo bisogno di perderti per amarmi

