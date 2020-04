Selena Gomez – Boyfriend: lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo

E’ una Selena Gomez che canta di volere un fidanzato quella di Boyfriend, quarto singolo estratto dal terzo album in studio Rare, nello specifico dalla versione deluxe del disco, uscita il 9 aprile 2020, a tre mesi dalla prima release.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio e il lyric video di questa gradevole canzone inedita estratta dalla nuova versione del progetto, che include due ulteriori inediti, vale a dire She e Souvenir.

In questo coinvolgente brano, scritto con la collaborazione di Sam Homaee, Jon Wienner, Justin Tranter & Julia Michaels e prodotto da The Roommates (Sam Homaee e Jon Wienner), la cantante statunitense cerca “disperatamente” un ragazzo, specificando di trovare sempre quelli sbagliati. Poi stuzzica un po’ i fan, dicendo che certe notti vorrebbe avere rapporti sessuali, ma il suo reale bisogno sembra quello di trovare la persona giusta con la quale avere una storia d’amore importante, anche se ha recentemente ha dichiarato che “per essere felice non ha bisogno di nessun altro se non di se stessa”.

Qualche giorno prima della release del singolo in oggetto, giravano voci che questo brano parlasse del suo rapporto con l’ex fiamma Justin Bieber, che a sua volta nel 2012, rilasciò un singolo con lo stesso titolo, che si vociferava fosse dedicato a Selena.

Selena Gomez Boyfriend testo

[Chorus]

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a short cut, but I get cut again and again

I want a boyfriend

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again

I want a boyfriend

[Verse 1]

I been up all night

Pretty restlessly

Think I might know why (Uhhh)

I’ve been doing just fine

But baby, that don’t mean

That I’m feeling anti you and me

[Pre-Chorus]

There’s a difference between a want and a need

Some nights I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need, but (yeah)

[Chorus]

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a short cut, but I get cut again and again (Yeah)

I want a boyfriend (Uh-huh)

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again (Yeah)

I want a boyfriend

[Post-Chorus]

I want a boyfriend

I want a boyfriend

[Verse 2]

I could phone a friend, use a hotline or something

But that won’t get the job done (Uh-uh)

‘Cause every time I try

Every time they lie (Uh-huh)

I get a little anti you and me

[Pre-Chorus]

There’s a difference between a want and a need

Some nights I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need, but





[Chorus]

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a short cut, but I get cut again and again

I want a boyfriend

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again

I want a boyfriend

[Outro]

I want a boyfriend

I want a boyfriend





Boyfriend Selena Gomez Traduzione

[Rit.]

Voglio un ragazzo

Ma continuo a prendere vicoli ciechi

Prova a prendere una scorciatoia, ma mi taglio continuamente

Voglio un ragazzo

Dimmi, ce ne sono ancora buoni disponibili?

Continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore e ancora amore

Voglio un ragazzo

[Str. 1]

Sono stata sveglia tutta la notte

Piuttosto inquietamente

Penso di sapere perché (Uh)

Me la sono cavata bene

Ma piccola, questo non significa

Che sono anti me e anti te

[Pre-Rit.]

C’è una differenza tra una voglia e un bisogno

Certe notti voglio di più di me e basta

So che c’è una linea sottile nel mezzo

Non è ciò di cui ho bisogno, ma (sì) [Nota: nel pre-ritornello intende dire che c’è una piccola differenza tra il desiderio (sessuale) e il bisogno (un fidanzato), che certe notti ha il desiderio di trascorrerle sotto le coperte insieme a un ragazzo e non da sola, ma non è quello di cui ha bisogno, perché ciò di cui ha bisogno è un fidanzato]





[Rit.]

Voglio un ragazzo

Ma continuo a prendere vicoli ciechi

Prova a prendere una scorciatoia, ma mi taglio continuamente (Sì)

Voglio un ragazzo

Dimmi, ce ne sono ancora buoni disponibili?

Trovo sempre quelli sbagliati, ma voglio l’amore e ancora amore (Sì)

Voglio un ragazzo

[Post-Rit.]

Voglio un ragazzo

Voglio un fidanzato

[Str. 2]

Potrei telefonare a un amico, utilizzare una hotline o qualcosa del genere

Ma questo non porterebbe a termine il lavoro (Uh-uh)

Perché ogni volta che ci provo

Ogni volta che mentono (Uh-huh)

Ho un po di anti te e me

[Pre-Rit.]

C’è una differenza tra una voglia e un bisogno

Certe notti voglio di più di me e basta

So che c’è una linea sottile nel mezzo

Non è ciò di cui ho bisogno, ma (sì)

[Rit.]

Voglio un ragazzo

Ma continuo a prendere vicoli ciechi

Prova a prendere una scorciatoia, ma mi taglio continuamente

Voglio un ragazzo

Dimmi, ce ne sono ancora buoni disponibili?

Continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore e ancora amore

Voglio un ragazzo

[Outro]

Voglio un ragazzo

Voglio un ragazzo

