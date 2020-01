Selena Gomez – Cut You Off: audio e testo della nuova canzone

E’ una Selena Gomez che ha tagliato un uomo fuori dalla sua vita quella che ascoltiamo in Cut You Off, dodicesima e penultima traccia dell’album Rare, uscito il 10 gennaio 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone, scritta dalla cantante con la collaborazione di Liza Owen, Chloe Angelides & David Pramik, con quest’ultimo che l’ha anche prodotta.

Per la sua salute, la bella Selena canta quindi la necessità di eliminare questa persona dalla sua vita, perché ormai un peso che non riesce più a sopportare. Questa decisione è arrivata a 1.460 giorni dall’inizio della loro love story, una relazione evidentemente malsana per lei.

Selena Gomez – Cut You Off testo e traduzione

[Verse 1]

Pull up to the mirror, staring at my face

Gotta chop-chop all the extra weight

I’ve been carrying for fourteen-hundred-sixty days

Gotta, gotta, gotta clean my slate

[Pre-Chorus 1]

And I might as well just tell you while I’m drunk, yeah

The truth is that I think I’ve had enough

Professionally messin’ with my trust

How could I confuse that shit for love?

[Chorus]

So I gotta get

You out my head now

I just cut you off

You out my head now

I just cut you off

When I’m without you

I don’t overthink it, I just carry on, get

You out my head now

I just cut you off

[Verse 2]

I imagine all the endless places I could know

If I drop-drop and I let you go

All the possibilities I got from head to toe

Yeah, they’d, yeah, they’d, yeah, they’d start to show

[Pre-Chorus 2]

And I might as well just tell you while I’m drunk, yeah

The truth is that I think I’ve had enough (Had enough)

Emotionally messin’ with my health, ha

How could I confuse that shit for love?

[Chorus]

So I gotta get

You out my head now

I just cut you off

You out my head now

I just cut you off

When I’m without you

I don’t overthink it, I just carry on, get

You out my head now

I just (I just), I just

[Guitar Solo]





[Bridge]

You out my head now (I just)

When I’m without

You out my head now

[Chorus]

So I gotta get

You out my head now

I just (I just) cut you off (Yeah, I cut you off)

You out my head now

I just cut you off

When I’m without you

I don’t overthink it, I just carry on, get

You out my head now

I just, I just, yeah





[Strofa 1]

Fermarsi allo specchio, fissandomi in faccia

Devo dare un taglio a tutto il peso extra

Che mi porto dietro da 1460 giorni

Devo, devo, devo fare tabula rasa

[Pre-Ritornello 1]

E potrei anche dirtelo mentre sono ubriaca, sì

La verità è che penso di averne avuto abbastanza

Professionalmente giocando con la mia fiducia

Come ho potuto confondere quella mer*a per amore?

[Ritornello]

Quindi ora devo

Toglierti dalla testa

Ti ho appena tagliato fuori

Sei uscito dalla mia testa ora

Ti ho appena tagliato fuori

Quando sono senza di te

Non ci penso troppo, vado avanti e basta

Cacciarti dalla mia testa ora

Ti ho appena tagliato fuori





[Strofa 2]

Immagino tutti i luoghi infiniti che potrei conoscere

Se passerò definitivamente e ti lascio andare

Tutte le possibilità che ho avuto dalla testa ai piedi

Inizierebbero a vedersi

[Pre-Ritornello 2]

E potrei anche dirtelo mentre sono ubriaca, sì

La verità è che penso di averne abbastanza (di averne abbastanza)

Emozionalmente giocherellando con la mia salute, ah

Come ho potuto confondere quella mer*a per amore?

[Ritornello]

Quindi ora devo

Toglierti dalla testa

Ti ho appena tagliato fuori

Sei uscito dalla mia testa ora

Ti ho appena tagliato fuori

Quando sono senza di te

Non ci penso troppo, vado avanti e basta

Cacciarti dalla mia testa ora

Ti ho appena, ti ho appena

[Ponte]

Toglierti dalla testa ora

Quando sono senza

Toglierti dalla testa ora

[Ritornello]

Quindi ora devo

Toglierti dalla testa

Ti ho appena (appena) tagliato fuori (Sì, ti ho tagliato fuori)

Sei uscito dalla mia testa ora

Ti ho appena tagliato fuori

Quando sono senza di te

Non ci penso troppo, vado avanti e basta

Cacciarti dalla mia testa ora

Ti ho appena, ti ho appena, si

