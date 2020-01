La Colonna sonora del film “Hammamet” e la canzone utilizzata nel trailer

Dal 9 gennaio 2020, viene distribuito nelle sale cinematografiche italiane Hammamet, attesissimo film diretto da Gianni Amelio, che racconta gli ultimi sei mesi di vita di un Bettino Craxi, per l’occasione interpretato da Pierfrancesco Favino. Nel cast, su tutti Livia Rossi nei panni della figlia, Alberto Paradossi in quello del figlio e Silvia Cohen (la moglie). Passa direttamente alla colonna sonora.

La trama di Hammamet

Ambientato tra Milano, Hammamet (Tunisia), Legnano e San Vittore Olona, il film è basato su testimonianze reali, anche se non vuole essere una cronaca fedele ai fatti realmente accaduti. Correva l’anno 1999, quando l’allora Presidente del Consiglio e leader del Partito Socialista Italiano (il primo socialista della storia ad avere quest’importante incarico) cadde nella bufera per via della celebre inchiesta Mani Pulite; si rifugiò quindi nella città tunisina, dove ricevette le visite di amici, familiari e altre figure provenienti dal suo passato. La pellicola è stata definita un thriller basato su tre tappe: il re caduto, la figlia Stefania (istitutrice della Fondazione Craxi) che lotta al fine di tutelare l’immagine del padre e infine un misterioso giovane, che entra nell’ambiente politico della famiglia Craxi, provando a scardinarlo dall’interno.

La colonna sonora di Hammamet e la canzone del trailer

Per quel che concerne la colonna sonora, il titolo della canzone utilizzata nel trailer è Cento giorni (il testo e l’audio), singolo dell’attrice e cantante modenese Caterina Caselli, pubblicato nel 1966 su vinile a 45 giri dalla casa discografica CGD, nel cui lato b era presente “Tutto nero” (cover di un brano dei Rolling Stones intitolato Paint It Black, il cui testo fu adattato nella nostra lingua da Luciano Beretta). Entrambi i brani vennero utilizzati in Perdono, film-musicarello del 1966, diretto da Ettore Maria Fizzarotti, sequel di Nessuno mi può giudicare, uscito lo stesso anno, e nel film Lo Spietato (2019) diretto da Renato De Maria, le cui musiche originali sono state composte da Riccardo Sinigallia & Emiliano Di Meo. Cento giorni è stato scritto dal grande Mogol e composto da Piero Soffici ed è stato incluso nel debut album Casco D’Oro, rilasciato lo stesso anno.

Le musiche originali, sono invece opera del pianista, compositore e direttore d’orchestra romano Nicola Piovani, celebre e pluripremiato e nominato autore di colonne sonore, che nella sua lunga carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti registi del cinema italiano, vincendo nel 1999 anche il premio Oscar per le musiche del film La vita è bella. Agli esordi, venne coinvolto da Fabrizio De André come coautore di due album: “Non al denaro non all’amore né al cielo” e nel successivo “Storia di un impiegato”. Al momento in cui scrivo, l’album relativo alla colonna sonora originale del film, non è ancora stato reso disponibile e non so se lo sarà mai. Nel caso in cui ci dovessero essere novità, non esiterò ad aggiornare l’articolo.





Prima di concludere una curiosità: nel 2018, il rapper Gionni Gioielli rilasciò Young Bettino Story, suo secondo disco, un concept album sulla politica e sulla società italiana degli anni ‘80 e, in particolare, sulla figura dell’allora Premier Bettino Craxi. Tra le dodici tracce, è presente anche anche la canzone Hammamet.

Testo Cento Giorni – Caterina Caselli

Cento giorni, cento ore

O forse cento minuti

Mi darai

Una vita, cento vite

La mia vita

In cambio avrai

Un abbraccio, cento abbracci

Qualche carezza

Avrò da te

I miei occhi, la mia bocca

E il mio cuore

Avrai da me

Perché per te

Questa vita è un girotondo

Che abbraccia tutto il mondo, lo so

Ed invece la corsa della vita

Per me si è già fermata

Negli occhi tuoi

Io ti amo, io ti amo

Più della vita

Lo sai

Per cento giorni, per cento anni

Non finirò di amarti mai

Non finirò di amarti mai

Perché per te

Questa vita è un girotondo

Che abbraccia tutto il mondo, lo so

Ed invece la corsa della vita

Per me si è già fermata

Negli occhi tuoi

Io ti amo, io ti amo

Più della vita

Lo sai

Per cento giorni, per cento anni

Non finirò di amarti mai

Non finirò di amarti mai

Io ti amo, io ti amo

Più della vita

Lo sai

Per cento giorni, per cento anni

Non finirò di amarti mai

Non finirò di amarti mai

Non finirò di amarti mai….