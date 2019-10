Selena Gomez – Look At Her Now: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Disponibile da giovedì 24 ottobre 2019, Look At Her Now (guardala adesso) è un singolo di Selena Gomez, che che sarà incluso nel futuro terzo album in studio solista, che al momento in cui scrino non ha né un titolo, né una data d’uscita. La track arriva a 24 ore di distanza da Lose You To Love Me.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video all’insegna del ballo che accompagna questa gradevole canzone, scritta dalla cantante con la collaborazione di Julia Michaels, Justin Tranter & Ian Kirkpatrick, con produzione di quest’ultimo.

Si tratta di un brano che con un certo ottimismi, parla di come diventare una persona più forte dopo una relazione turbolenta. Nel singolo, la cantautrice statunitense racconta un rapporto che sembrava andare a gonfie vele, fino a quando lui trovò un’altra persona e rovinò tutto.

Selena Gomez Look At Her Now testo e traduzione

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

They fell in love one summer

A little too wild for each other

Shiny ’til it wasn’t

Feels good ’til it doesn’t

It was her first real lover

His too ’til he had another

Oh, God, when she found out

Trust levels went way down

[Pre-Chorus]

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet (Mm)

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

[Chorus]

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

[Post-Chorus]

Wow, look at her now

[Verse 2]

Fast nights that got him

That new life was his problem

Not saying she was perfect

Still regrets that moment

Like that night

Wasn’t wrong, wasn’t right, yeah

What a thing to be human (What a thing to be human)

Made her more of woman (Made her more of a woman)

[Pre-Chorus]

Of course she was sad

But now she’s glad she dodged a bullet (Mm)

Took a few years to soak up the tears

But look at her now, watch her go

[Chorus]

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now (Look at her now)

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Look at her now, watch her go

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, look at her now

[Post-Chorus]

(Ah)

Wow, look at her now (Look at her now)

(Look at her now)

Wow, look at her now





[Bridge]

She knows she’ll find love (She knows)

Only if she wants it

She knows she’ll find love (She knows)

She knows she’ll find love (She knows)

Only if she wants it

She knows she’ll find love (She knows)

On the up from the way down

Look at her now, watch her go

[Outro]

Mm-mm, look at her now, mm-mm (Oh)

She knows she’ll find love (She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Look at her now, yeah (Look at her now)

She knows she’ll find love (She knows she will)

Only if she wants it

She knows she’ll find love

Wow, look at her now





Si innamorarono un’estate

Troppo selvaggi l’uno per l’altra

Brillò fino a spegnersi

Era bello finché non lo è stato più

Lei fu il suo primo vero amore

Anche per lui, finché non ne trovò un altro

Oddio, quando lei lo scoprì

La sua fiducia scese di molto

Certo, era triste

Ma ora è felice di aver schivato un proiettile (Mm)

Ci sono voluti anni per asciugare le lacrime

Ma guardala ora, guardala com’è esaltata

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Guardala ora, guardala camminare

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, guardala adesso

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Guardala ora, guardala com’è esaltata

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, guardala ora

Wow, guardala ora

Notti di passione che lo conquistarono

Quella nuova vita era il suo problema

Non dico che lei era perfetta

Rimpiange ancora quel momento

Come quella notte

Non era sbagliato, non era giusto, sì

Che razza di cosa essere umani (che roba essere umani)

La rese più una donna (La rese più una donna)





Certo, lei era triste

Ma ora è felice di aver schivato un proiettile (Mm)

Ci sono voluti anni per asciugare le lacrime

Ma guardala ora, guardala com’è esaltata

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Guardala ora, guardala camminare

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, guardala adesso (guardala adesso)

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Guardala ora, guardala com’è esaltata

Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm

Wow, guardala ora

(Ah)

Wow, guardala ora (guardala adesso)

(Guardala ora)

Wow, guardala ora

Sa che troverà l’amore (Sa)

Solo se lo vorrà

Sa che troverà l’amore (Sa)

Sa che si innamorerà (Sa)

Solo se lo vorrà

Sa che troverà l’amore (Sa)

Mentre risalirà dal baratro

Guardala adesso, guardala camminare

Mm-mm, guardala adesso, mm-mm (Oh)

Sa che si innamorerà (Sa che lo farà)

Solo se lo vorrà

Sa che troverà l’amore

Guardala adesso, sì (guardala ora)

Sa che troverà l’amore (Sa che lo farà)

Solo se lo vorrà

Sa che troverà l’amore

Wow, guardala ora

