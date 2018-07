Papeete Beach Compilation Vol. 29 – Summer Hits 2018: tracklist

Dal 13 luglio 2018 è disponibile Papeete Beach Compilation Vol. 29 Summer Hits 2018, ventinovesimo appuntamento della consueta doppia compilation, che in due CD racchiude un totale di 42 canzoni da ascoltare sotto all’ombrellone.

In scaletta vi sono brani molto celebri ed altri meno conosciuti ma non per questo meno interessanti e ben fatti.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in Papeete Beach Summer 2018.





Tracklist

(Audio CD – Download)

CD 1:

CD 2:

Crazy – Lost Frequencies & Zonderling 2:31 It Will Shine (feat. Iossa) Samuele Sartini & Dr. Space 2:45 Sphinx – Nora En Pure 3:20 Panic Room – Au/Ra & CamelPhat 3:30 Sundogs – Mambo Brothers 3:36 Shake Your (Siege Remix) Sharam Jey 3:01 Jumanji (feat. Shift K3Y) [Shift K3Y Remix] B Young 4:19 Feel My Needs (Radio Edit) Weiss 3:20 Do Me a Favour – Mattias & Andrea Guidi 3:27 Tonite – BoomBlaster 2:52 Nobody – Belair & Mattias 3:21 Sex, Love & Water – Armin van Buuren (feat. Conrad Sewell) [Loud Luxury Remix] 3:06 Word of Mouth (feat. Bree Runway) – Metroplane 3:01 La Louze – Shanguy (Vijay & Sofia Remix) 2:58 Born Again (Babylonia) [feat. Balearic Soul] Nicola Fasano & Adam Clay 2:48 Without You – Frederico Scavo 2:48 See Line Woman – Nari & Benny di Gioia 4:22 Moliendo Café (Stefano Pain Edit) 9.5.8 3:58 Rio Carnival – Jenny Dee 3:12 Canta Canta – Shorty 2:40