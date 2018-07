Martin Solveig – My Love: video, testo e traduzione

Dal 28 giugno 2018 è disponibile il nuovo singolo del deejay e produttore francese Martin Solveig che si intitola My Love, dal successivo 20 luglio trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Co-prodotta da Solveig e Eric Chedeville, che l’hanno anche firmata con la collaborazione di MNDR, Peter Wade & Amy Kuney, nonostante non sia ancora esplosa, l’orecchiabile canzone ha ad oggi superato su Spotify il milione di streams.

My Love è a parer mio un pezzo interessante, che per l’occasione vede Martin cantare, ma giudicate voi ascoltandolo. Potete farlo anche su Youtube tramite il lyric video a cui accedete cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

My Love testo e traduzione – Martin Solveig (Download)

[Verse 1]

You’re in free fall

Do you recall catching me hanging around?

Other people

Got me on hold, but I keep waiting for you

Look like you need a friend

Look like you need a top shelf hundred percent

But time is of the essence

I can go the distance

[Strofa 1]

Sei in caduta libera

Ricordi di avermi preso in giro?

Altre persone

Mi fanno aspettare, ma continuo ad aspettare te

Sembra che tu abbia bisogno di un amico

Sembra che tu abbia bisogno del meglio del meglio

Ma il tempo stringe

Ce la posso fare

[Chorus]

For a minute you can use my love, my love, my love

I will leave it up to you my love, my love, my love

For a minute you can use my love, my love, my love

We don’t have to be a thing my love, my love, my love

I don’t need to know your name

[Ritornello]

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Lascerò decidere a te amore mio, amore mio, amore mio

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Non dobbiamo essere un problema amore mio, amore mio, amore mio

Non mi serve sapere il tuo nome





[Verse 2]

Smoke and light bulbs

I’d see you blindfolded teasing me dancing around

You’re stone cold

Either way

[Verse 2]

Fumo e lampadine

Ti vedrei bendata ballare stuzzicandomi

Hai il cuore di pietra

In ogni caso

[Chorus]

For a minute you can use my love, my love, my love

I will leave it up to you my love, my love, my love

For a minute you can use my love, my love, my love

We don’t have to be a thing my love, my love, my love

I don’t need to know your name





[Ritornello]

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Lascerò decidere a te amore mio, amore mio, amore mio

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Non dobbiamo essere un problema amore mio, amore mio, amore mio

Non mi serve sapere il tuo nome

[Bridge]

You’re in free fall

Got me on hold, but I keep waiting for you

For a minute you can use my love, my love, my love

My love, my love, my love

[Ponte]

Sei in caduta libera

Mi fanno aspettare, ma continuo ad aspettare te

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Il mio amore, il mio amore, il mio amore

[Chorus]

For a minute you can use my love, my love, my love

I will leave it up to you my love, my love, my love

For a minute you can use my love, my love, my love

We don’t have to be a thing my love, my love, my love

I don’t need to know your name

[Ritornello]

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Lascerò decidere a te amore mio, amore mio, amore mio

Per un minuto puoi usare il mio amore, il mio amore, il mio amore

Non dobbiamo essere un problema amore mio, amore mio, amore mio

Non mi serve sapere il tuo nome