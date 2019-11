Jovanotti – Lorenzo sulla Luna: info e titoli canzoni nell’album

Al fine di celebrare i 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna, il 19 luglio 2019, Jovanotti pubblicò una contagiosa cover di Luna, successo del cantautore capitolino Gianni Togni, uscito una lontana estate del 1983. Nessuno avrebbe mai pensato che l’artista, che nell’estate 2019 ha già rilasciato Jova Beach Party e Jova Beach (After) Party vol. 1 ,avesse in mente di fare un album sul nostro satellite battezzato Jova – Lorenzo sulla Luna. I titoli delle canzoni e versioni in commercio.

Il nuovo progetto, creato in appena una settimana nello studio Shangri-La di Malibu (California) e disponibile nei formati CD, vinile e digitale, ripercorre la storia della musica italiana attraverso reinterpretazioni delle più belle canzoni dedicate al nostro satellite, e per fare ciò, Lorenzo si è avvalso della collaborazione di un importante producer, vale a dire Rick Rubin, colui il quale produsse Luna e con il quale Cherubini ha già collaborato in diverse occasioni, come nel fortunato album “Oh, Vita!” (2017) e nel singolo Prima Che Diventi Giorno, estratto da Jova Beach Party. Ma vediamo le tracce una per una.

Le Canzoni di Lorenzo sulla Luna

Ad aprire il disco è Notte Di Luna Calante (testo e musica di Domenico Modugno), seconda traccia del decimo album di Domenico Modugno, “Modugno”, pubblicato il 15 maggio 1961. C’è poi la già citata Luna, mentre la terza traccia è Accendi Una Luna che immagino sia un rifacimento Accendi una luna nel cielo di Ornella Vanoni (1976). La quarta traccia è la sua la sua Luna Di Città D’Agosto, tredicesima traccia dell’album “Lorenzo 1997 – L’albero”, pubblicato nel 1997 per Soleluna. C’è poi “L’Ultima Luna“, prima traccia dell’album omonimo di Lucio Dalla, l’ottavo in studio, pubblicato nel 1979. La sesta traccia è Chiaro Di Luna (No Gravity), nuova versione della sua terza traccia dell’album “Oh, vita!”. La Luna Piena è la settima traccia e presumo si tratti di un rifacimento del singolo di Samuel Umberto Romano, pubblicato l’8 settembre 2017 come quinto estratto dal primo album in studio solista “Il codice della bellezza”. La traccia numero otto è “Una notte in Italia” di Ivano Fossati, racchiusa nel nono album 700 giorni, pubblicato nel 1986. La Faccia Della Luna è la nona track del progetto, originariamente dei Tre allegri ragazzi morti, settima traccia del sesto album in studio del gruppo, pubblicato nel 2010 da La Tempesta Dischi. La decima canzone è Luna Rossa e potrebbe essere il brano in lingua napoletana pubblicato nel 1950, conosciuto sia in Italia che all’estero e inciso da numerosi cantanti in lingue diverse, o in alternativa la terza traccia dell’album “Avanzo de cantiere” della Banda Bassotti, uscito nel 1995. Chiude l’album un brano che non poteva non esserci: sto ovviamente parlando della famosissima e intramontabile Guarda Che Luna di Fred Buscaglione e i suoi Asternovas, pubblicata nel 1959 ed estratta dall’album 16 giri Fred Buscaglione e i suoi Asternovas. Di questo pezzo sono state incise molte cover, come quella di Milva (1962), Fred Bongusto (1973), da Luciano Pavarotti ft. Irene Grandi per il Pavarotti & Friends 2000, Emma Marrone (2012) e Alberto Urso in duetto con Arisa (2019).





Una considerazione: immagino che in questo progetto, definito dall’artista “imperfetto”, poteva benissimo starci un atteso singolo di Annalisa feat. Rkomi battezzato “Vento sulla Luna”, in uscita proprio il 29 novembre.

Lorenzo sulla Luna tracklist (Jovanotti album 2019)

Notte Di Luna Calante 4:42 Luna 4:09 Accendi Una Luna 2:30 Luna Di Città D’Agosto (2019) 3:58 L’Ultima Luna 4:50 Chiaro Di Luna (No Gravity) 4:29 La Luna Piena 3:23 Una Notte In Italia 4:07 La Faccia Della Luna 3:09 Luna Rossa 3:49 Guarda Che Luna 1:50