Jovanotti – Jova Beach Party è il nuovo album di inediti dedicato alla tournée nelle spiagge: titoli delle canzoni e date concerti

Il 7 giugno 2019 esce per Universal Music Italia l’EP Jova Beach Party, il nuovo album (I titoli delle canzoni) del cantautore e rapper Jovanotti, dedicato all’omonimo tour nelle spiagge, del quale non posso quindi fare a meno di spendere due parole.

Il Jova Beach Tour 2019

Il successivo 6 luglio, prenderà il via da Lignano Sabbiadoro questa originale tournée, che sbarcherà in 16 città italiane ed a fare compagnia a Jovanotti sul palco, ci saranno ben 61 illustri ospiti di fama internazionale provenienti da 23 paesi del mondo. Nell’app gratuita Jova Beach, compatibile con Android e IOS, è presente la lista completa di tutti gli artisti coinvolti. Tra gli italiani, cito i dj Benny Benassi e Deejay Mazzz, Takagi e Ketra, Giorgio Poi, I pinguini tattici nucleari, Ex-Otago, Rocco Hunt, Tre Allegri Ragazzi Morti e Charlie Charles. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 16. Su TicketOne sono disponibili i biglietti. Vediamo le date e poi parliamo anche dell’album.

06/07/19 – LIGNANO SABBIADORO – Spiaggia Bell’Italia

10/07/19 – RIMINI – Spiaggia di Rimini Terme

13/07/19 – CASTEL VOLTURNO – Lido Fiore Flava Beach

16/07/19 – MARINA DI CERVETERI – Lungomare dei Navigatori Etruschi

20/07/19 – BARLETTA – Lungomare Pietro Mennea

23/07/19 – OLBIA – Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27/07/19 – ALBENGA – Spiaggia Fronte Isola

30/07/19 – VIAREGGIO – Spiaggia Muraglione

03/08/19 – LIDO DI FERMO – Lungomare Fermano

07/08/19 – PRAIA A MARE – Dino Beach Area

10/08/19 – ROCCELLA JONICA – Area Natura Village

13/08/19 – POLICORO – Spiaggia Torre Mozza-Aquarius-Marinagri

17/08/19 – VASTO – Area Eventi Lungomare

20/08/19 – LIDO DEGLI ESTENSI – Arenile Porto Canale

24/08/19 – MAREBBE – Cima Plan De Corones

28/08/19 – LIGNANO SABBIADORO – Spiaggia Bell’Italia

31/08/19 – VIAREGGIO – Spiaggia Muraglione





Informazioni sull’EP

Nell’extended play sono racchiuse sette nuove canzoni, che verranno ovviamente suonate dal vivo nelle spiagge in questo lungo tour, che vedrà Lorenzo impegnato fino al 31 agosto. Sarà quindi l’occasione, non solo per ascoltare dal vivo l’immenso repertorio di successi di questo artista, ma anche di ascoltare dei pezzi completamente inediti e ancora tutti da scoprire.

Le nuove tracce sono state prodotte con alcuni dei più importanti producers del momento, su tutti il richiestissimo sforna hit Charlie Charles. Il primo singolo estratto è “Nuova era”, che a quanto sembra, entrerà in rotazione radiofonica nazionale venerdì 7 giugno, proprio in concomitanza con l’uscita del progetto, che viene venduto in 4 differenti formati: CD, LP (standard version), Vinile colorato (in esclusiva su Amazon) e ovviamente in digital download. Appena dopo la copertina, i titoli dei brani.

Jova Beach Party tracklist (Jovanotti album 2019)

Prima che diventi giorno 4:59 [prodotta da Rick Rubin] Nuova era 3:47 [con Dardust] Vado 2:42 [con Charlie Charles] Fiesta (feat. Cacao Mental) 3:12 Tutto un fuoco 3:11 [con Ackeejuice Rockers] Il sole sorge di sera 6:45 [con DJ Ralf] XCHETUC6 3:23 [con Paolo Baldini Dubfiles] PCDG Reprise 3:51