Salmo – Playlist live è il nuovo album con inediti: informazioni e titoli delle canzoni

A poco più di un anno di distanza dal fortunato Playlist, quinto album in studio di Salmo, è in arrivo Playlist Live, negli scaffali dei negozi dal 6 dicembre 2019 nel classico CD, nel doppio CD e in digitale, mentre il vinile sarà disponibile sette giorni più tardi. I titoli delle canzoni.

Dopo il successo dell’ultima fatica discografica certificata quattro volte Platino, dopo una tournée sold out e il lancio del disco dei record Machete Mixtape 4, il rapper sardo Maurizio Pisciottu, aka Salmo, torna con questo progetto, che nel primo CD racchiude i tredici brani dell’ultimo disco più due pezzi totalmente inediti.

Nel secondo CD sono invece presenti undici tracks live dell’album, ad eccezione di “Ho paura di uscire” e “Dispovery Channel” e con l’aggiunta di Papparapa, versione remix del singolo di Nerone estratto dal suo primo album ufficiale Max (2017).





CD 1: Playlist

Charles Manson (Buon Natale2) Salmo, Dani Faiv & Nitro feat. Lazza [ Novità – Inedito] Salmo 23 [ Novità – Inedito prodotto da Strage] 90Min Stai Zitto feat. Fabri Fibra Ricchi E Morti Dispovery Channel feat. Nitro Cabriolet feat. Sfera Ebbasta Ho Paura Di Uscire Sparare Alla Luna feat. Coez Pxm Il Cielo Nella Stanza feat. NSTASIA Tie’ Ora Che Fai? Perdonami Lunedì

CD 2: Live

90Min Stai Zitto Ricchi E Morti Cabriolet Sparare Alla Luna Papparapa’ Pxm Tie’ Ora Che Fai? Perdonami Lunedi’ Il Cielo Nella Stanza