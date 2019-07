In uscita Jova Beach (After) Party vol. 1: i titoli delle canzoni dell’album

Sabato 6 luglio 2019 inizia da Lignano Sabbiadoro l’atteso Jova Beach Party, che come ben saprete, è anche un EP pubblicato lo scorso 7 giugno. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, festeggia il tutto rilasciando Jova Beach (After) Party volume 1, un album contenente le canzoni degli ospiti di questa originale serie di concerti nelle spiagge della penisola. I titoli delle canzoni.

La compilation raccoglie 18 tracce degli ospiti (anche e principalmente internazionali) delle varie tappe, selezionate da Lorenzo in persona. I ritmi colombiani dei Cacao Mental, Baloji, Bombino, gli Acido Pantera, Orkesta Mendoza, gli Antibalas, i Mellow Mood, il giovane italiano Forelock, Enzo Avitabile, Tony Allen, Gato Preto, Fatoumata Diawara e altri ospiti.





Ma non finisce qui perché sempre dal 6 luglio, sarà disponibile il Jova Beach Party Limited Edition, in esclusiva in tutte le spiagge coinvolte in questo progetto. Al suo interno le otto track dell’EP più due remix inediti di ‘Nuova era’, realizzati dal duo di producer Merk & Kremont e dal dj e producer Albert Marzinotto, protagonista del Jova Beach Opening Track.

Jova Beach After Party tracklist

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – IBS.

L’hiver Indien – Baloji Fiesta – Jovanotti con Cacao Mental Lamento Selvatico – Los Wembler’s De Iquitos Cumbia Volcadora – Orkesta Mendoza Che Che Cole Makossa – Antibalas Oyo – Afrotronix Honesty Is A Luxury – J.P.Bimeni & The Black Belts Musonsu – Jupiter & Okwess Nterini – Fatoumata Diawara Imuhar – Bombino Tremenda Coleta – Acido Pantera Roots & Culture – Forelock & Arawak She’s So Nice – Mellow Mood Dia D – Gato Preto Abball’ Cu Me – Enzo Avitabile, Bottari, Khaled Nuova Napoli – Nu Guinea Secret Agent – Tony Allen Sea No Street – Riccardo Onori