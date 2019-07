Jovanotti – Luna (Gianni Togni cover): ascolta il nuovo singolo per il cinquantesimo anniversario del primo allunaggio

Il 19 luglio 2019, Jovanotti ha rilasciato il nuovo singolo Luna, cover della intramontabile hit del cantautore romano Gianni Togni, pubblicata nella lontana estate del 1983. Leggi il testo e ascolta questa meravigliosa versione della canzone, originariamente scritta e composta insieme a Guido Morra e prodotta da Giancarlo Lucariello, racchiusa nel secondo LP, uscito lo stesso anno e intitolato “…e in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco m’invento”.

Il brano, che inizialmente doveva intitolarsi Anna, raggiunse la prima posizione in hit parade, risultando il quarto singolo più venduto del 1980.

Al fine di celebrare i 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio del 1969, l’amato artista romano classe 1966 ripropone a modo suo quest’intramontabile pezzo, per l’occasione prodotto dal leggendario Rick Rubin, che in poche ore è divenuto virale.

Lorenzo aveva annunciato una sorpresa sui social network nel pomeriggio del 18 luglio, così alla mezzanotte del giorno successivo ha condiviso un post dedicato al cinquantesimo anniversario dell’allunaggio, con tanto di canzone. Eccolo.

E voi cosa ne pensate? A parer mio, la versione di Jova è forse anche più bella dell’originale.

Jovanotti – Luna testo

Download su: Amazon – iTunes

E guardo il mondo da un oblò

mi annoio un po’

passo le notti a camminare

dentro un metrò

sembro uscito da un romanzo

giallo

ma cambierò, si cambierò ohohoh.

Gettando arance da un balcone

così non va

tiro due calci ad un pallone

e poi chissà

non sono ancora diventato

matto

qualcosa farò, ma adesso no

Luna!

Luna non mostri solamente la tua parte migliore

stai benissimo da sola

sai cos’è l’amore

e credi solo nelle stelle

e mangi troppe caramelle

Luna!

Luna ti ho vista dappertutto anche in fondo al mare

ma io lo so che dopo un po’ ti stanchi di girare

restiamo insieme questa notte

mi hai detto no per troppe volte

Luna!

E guardo il mondo da un oblò

mi annoio un po’

se sono triste mi travesto

come Pierrot

poi salgo sopra i tetti e grido

al vento

guarda che anch’io ho fatto a pugni con Dio.





Ho mille libri sotto il letto

non leggo più

ho mille sogni in un cassetto

non lo apro più

parlo da solo e mi confondo

e penso

che in fondo sì

sto bene così

Luna!

Luna tu parli solamente a chi è innamorato

chissà quante canzoni ti hanno già dedicato

ma io non sono come gli altri

per te ho progetti più importanti

Luna!

Luna non essere arrabbiata dai non fare la scema

il mondo è piccolo se visto… da un’altalena

sei troppo bella per sbagliare

e solo tu mi sai capire

Luna!

E guardo il mondo da un oblò

mi annoio un po’

a mezzanotte puoi trovarmi

vicino al juke-box

poi sopra i muri scrivo in latino

evviva le donne

evviva il buon vino.

Son pieno di contraddizioni

che male c’è

adoro le complicazioni

fanno per me

non metterò la testa a posto… mai

a maggio vedrai che mi sposerai

Luna!





Luna non dirmi che a quest’ora tu già devi scappare

in fondo è presto l’alba ancora si deve svegliare

bussiamo insieme ad ogni porta

se sembra sciocco cosa importa

Luna!

Luna che cosa vuoi che dica non so recitare

ti posso offrire solo un fiore e poi portarti a ballare

vedrai saremo un po’ felici

e forse molto più che amici

Luna!

Luna!

Luna!

Luna!

Luna!





