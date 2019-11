Jovanotti – Notte Di Luna Calante: audio e testo

E’ pura magia la rivisitazione di Jovanotti di Notte Di Luna Calante, originariamente seconda traccia di Modugno, decimo album di Domenico Modugno, rilasciato il lontano 15 maggio 1961. Il testo e l’audio della romantica e poetica canzone.

Nell’album “Lorenzo sulla Luna“, contenente rivisitazioni di canzoni che in un certo senso hanno a che fare con la Luna, non poteva mancare questo questo bellissimo pezzo del cantautore pugliese (ascolta la versione originale), che apre meritatamente il disco.

Il brano è stato scritto e prodotto dall’indimenticabile artista scomparso nel 1994 e devo ammettere che la virale versione dell’artista romano, è veramente da dieci e lode, è pura armonia e trasmette un senso di pace e altre emozioni che è difficile descrivere con semplici parole. Inizialmente era strano sentirlo cantare in maniera così lenta e sussurrata, ma col passare dei secondi mi son dovuto ricredere. Ascoltare per credere.

Jovanotti – Notte Di Luna Calante testo

Download su: Amazon – iTunes

Ohohohoh

che profumo di mare.

Oh, oh oh oh

piove argento dal cielo.

Notte di luna calante

notte d’amore con te

lungo le spiagge deserte

a piedi nudi con me.





Notte di luna d’estate

ultima notte d’amor

quando col vento

l’autunno ritornerà

nulla di noi resterà.

Ohohohoh

che profumo di mare

Ohohohoh

piove argento dal cielo.

Lungo le spiagge deserte

a piedi nudi con me.





Notte di luna d’estate

ultima notte con te

quando col vento

l’autunno ritornerà

nulla di noi resterà.

Ohohohoh

che profumo di mare

Ohohohoh

piove argento dal cielo

Ohohohoh.





Ascolta su: