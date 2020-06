Guè Pequeno – Mr. Fini: i titoli delle canzoni nel nuovo album e i featuring

Annunciato il 12 giugno 2020 su Island Records, Mr. Fini è il quinto album in studio del rapper milanese Cosimo Fini, aka Guè Pequeno, rilasciato il successivo 26 gennaio, a poco meno di due anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Sinatra, certificata disco di platino. I titoli delle canzoni e i featuring.

L’amato rapper torna alla ribalta quasi a sorpresa annunciando questo disco, anticipato lo scorso 3 giugno da un misterioso profilo Instagram (non più online) denominato @mister.fini, che postò tre foto che ritraevano gatti e didascalie con citazioni di altrettante canzoni, vale a dire “Fuori Orario”, “Interstellar” e “Squalo”. Gli inconfondibili tatuaggi alle mani che tenevano un gatto nella terza e ultima foto condivisa il 10 giugno, eliminò ogni dubbio si trattasse del rapper, che solo due giorni più tardi annuncia titolo, la copertina e release date del disco.

Il 15 giugno l’artista annuncia che, effettuando il download di MR. FINI – The Experience, app ufficiale in AR (Realtà Aumentata) firmata Guè Pequeno, sviluppata da AnotheReality e da Island Records con la collaborazione di Spotify Italia, è possibile vedere i titoli parzialmente completi delle diciassette tracce, nessuna delle quali ha anticipato l’uscita dell’album. Il primo singolo estratto è Saigon e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 26 gennaio.

I featuring e i produttori dell’album Mr. Fini





Sono dodici gli ospiti in questo lavoro, nello specifico Mahmood & Carl Brave, Marracash, Sfera Ebbasta, Lazza, Luchè & Rose Villain, Geolier, Paky, l’albanese Noizy, Young Rame e Alborosie. I producers al momento confermati sono i 2nd Roof e Low Kidd.

Versioni in commercio

L’album è disponibile in pre-order nel classico CD e in vinile, doppio LP autografato reperibile esclusivamente su Amazon. Per la versione digitale, bisognerà invece attendere il giorno del rilascio.

Mr. Fini tracklist (Guè Pequeno album 2020)

