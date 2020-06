Guè Pequeno – Tardissimo ft. Mahmood & Marracash: il testo del nuovo brano

Guè Pequeno, Marracash e Mahmood hanno unito le forze in Tardissimo, nuova canzone racchiusa nel quinto album del rapper milanese Mr. Fini, pubblicato il 26 giugno 2020.

Il testo di questo brano, uno dei più attesi del disco, che propone altre importanti collaborazioni. Tra gli ospiti cito Geolier, Lazza, Luchè, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Paky, Alborosie e molti altri.

Testo Tardissimo — Guè Pequeno • Mahmood • Marracash

[Guè]

Scusa se m’ispiro, se aspiro

E non sono tornato, ero in giro (Scusa)

Mi ero promesso di non dirlo mai in un testo (Mai)

Ma così nella tua testa, lo imprimo

Scusa se ti ho fatto piangere (Seh)

Se il sogno l’ho fatto infrangere (Seh)

Queste strade sono sacre

Sono come le mie vene, il mio sangue

Il modo in cui io odio ed io amo è pesante

Mi ricordo sai quando hai pregato

Per noi perché mi ero quasi freddato

Mi tenevi i panni per calmarmi

Io per ringraziarti ho fregato (Seh)

Io che ho sempre negato

Essere maledetto mi benedice

Sai che ho fatto tardissimo, ore mai viste

G-U-E

[Mahm.]

Scusa se ho fatto tardissimo

Cantato da Cristo, mo

Torno a casa stanchissimo

Bevuto da schifo, non

Volevo, volevo, lo giuro

Sullo specchio non vedo futuro, oh

Per ‘sta faccia di mer*a stanca

Ma che non riesco più a mettere a nudo, oh

[Marra.]

Tu ti aspetti arretri, io mi aspetto troppo

Tu mi aspetti in piedi, io ti aspetto sotto

Dio, trovo scuse invece di scusarmi

Per te è più irritante dei ritardi, eh

Ed entrambi abbiamo avuto traumi

Se non stiamo calmi, Dio ci salvi, ehi

Tu sai, sei come me, tieni i pensieri per te

Persa nei se, ma, manco sai che

Provi e mi poni dei test

Ma io t’amo alla mia maniera, ah, e l’anima mia è nera

Come uscita da una miniera, ah, ma con la borsa piena

Marracash





[Mahm.]

Scusa se ho fatto tardissimo

Cantato da Cristo, mo

Torno a casa stanchissimo

Bevuto da schifo, non

Volevo, volevo, lo giuro

Sullo specchio non vedo futuro, oh

Per ‘sta faccia di mer*a stanca

Ma che non riesco più a mettere a nudo

[Mahm.]

Mai, mai, mai

Non mi sveglierai-ai-ai

Nel cielo mi vedrai-ai-ai

Come Dragon-ite-ite-ite

Volevo, volevo lo giuro

Sullo specchio non vedo futuro, oh

Per ‘sta faccia di merda stanca

Ma che non riesco più a mettere a nudo

[Guè P. & Marrac.]

Ehi, è la città che mi ha scelto per raccontarlo

Non sei famoso ti prego non diventarlo

Questa via era l’unica, giuro

Torno quando è buio, ma

[Mahm.]

Scusa se ho fatto tardissimo

Cantato da Cristo, mo

Torno a casa stanchissimo

Bevuto da schifo, non

Volevo, volevo, lo giuro

Sullo specchio non vedo futuro, oh

Per ‘sta faccia di mer*a stanca

Ma che non riesco più a mettere a nudo

[Mahm.]

Mai, mai, mai

Non mi sveglierai-ai-ai

Nel cielo mi vedrai-ai-ai

Come Dragon-ite-ite-ite

Volevo, volevo lo giuro

Sullo specchio non vedo futuro, oh

Per ‘sta faccia di mer*a stanca

Ma che non riesco più a mettere a nudo





