Ascolta e leggi il testo di Chico di Guè Pequeno con Rose Villain & Luchè

Il 26 giugno 2020 è uscito Mr. Fini, il quinto album in studio del rapper Guè Pequeno, e Chico, con la collaborazione di Rose Villain & Luchè, è indubbiamente una delle canzoni più apprezzate e contagiose dell’intero disco composto da un totale di 17 inediti e diverse importanti collaborazioni.

Leggi il testo e ascolta e guarda il Visual Video di questa interessante traccia, scritta dai tre interpreti e prodotta da Andrea Ferrara, in arte Sixpm. La regias del filmato è di Igor Grbesic & Marc Lucas.

Nella canzone, il rapper milanese, la cantautrice Rosa Luini, aka Rose Villain, e il rapper napoletano omaggiano in qualche modo Scarface, film del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Pequeno cita inoltre Tony Montana (Al Pacino) e Alejandro Sosa (Paul Shenar), personaggi di questa pellicola nel quale il primo è un rifugiato cubano divenuto molto rapidamente boss della droga, e il secondo un grande produttore boliviano di cocaina.

Chico testo Gue Pequeno

Download su: Amazon – iTunes

(Intro)

The eyes, chico, they never lie

I can see it in your eyes, chico, they never lie

The eyes, chico, they never lie

I can see it in your eyes, chico, they never lie

[Nota: nel testo viene ripresa, ora in inglese e successivamente in italiano, una frase tratta dal film Scarface in cui il protagonista Tony Montana dice: “The eyes, chico, they never lie” (Gli occhi, chico, non mentono mai)]

(1a Strofa: G. Pequeno)

G-U-E

Se stanotte muoio in questa suite

Dite a Universal di far uscir le mie nuove hit

Cosicché i miei gangsta possano pomparle nelle Jeep

E alla festa al club facciano ballare tutte le bitch, yeah

Fra’, tu ti senti forte, ma io ti sento in forse

Tu sei un attore, io un alligatore, Cayman Porsche

Sputo su una generazione in posa

Conosco i veri Tony, conosco i veri Sosa (Yeah)

Ti avvolgono di riso, ahahah, come un nigiri [Nota: I nigiri, o nigirizushi, sono una tipologia di sushi, costituita da polpettine di riso guarnite in superficie con una fettina di pesce crudo.]

Sono come un regista, lei vuole che la giri (Ah) [Nota: questa riga ha un doppio significato: girare la partner per cambiare posizione a letto e girare una canna di marijuana.]

Parlo di più coi morti, li preferisco ai vivi

Prendimi bene in testa se miri (Rrah)

(Pre-Rit.: Rose V.)

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Baby, fatti anche ammazzare (Baby)

Non m’importa di soffrire, eeh





[Rit.: R. Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Tutto il cash non può comprare

Una che non ti sa tradire, eeh

[2a Strofa: Luchè]

Ok, gli occhi, chico, non mentono mai (Mai)

E tu sei la mia piccola copia come un bonsai (Ok)

Anche se ti vendi in giro come un leader, tu lo sai (Ehi, ehi)

Che sei finto come le piste di neve a Dubai

Li vedo tutti insieme (Seh), si incoraggiano da soli (Ok)

Ma qua nessuno li teme (Ahah), nessuno gli deve soldi (Yeah)

Nessuno li vuole morti (Ah), tanto già sono innocui (Yeah)

Se la situazione è calda, si squaglian come i ghiaccioli (Uuh)

Per me un parco giochi (Ah), come sparare fuochi (Bam-bam)

Lo uccido e lo sistemo in una bara con due fiocchi

Non è che prima ti sfoghi (Eh, no) e poi gli haters li blocchi (No)

Questi hanno paura, fra’, glielo leggo negli occhi (Ok)

(Pre-Rit.: Rose V.)

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Baby, fatti anche ammazzare (Baby)

Non m’importa di soffrire (Non m’importa di soffrire)

[Rit.: R. Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Tutto il cash non può comprare

Una che non ti sa tradire, eeh





[Ponte: Rose Villain & Guè P.]

Se sopravviveremo portami a Bel Air

Non dirmi che mi ami, non ti crederei

Le 5 di mattina svelano chi sei

Ed in quegli occhi rossi ci ritrovo i miei

Ho fatto un bel miscuglio, e tutta ‘sta Don Julio [Nota: Don Julio è un brand messicano di tequila.]

Mi fa sentire Giulio Cesare, vai in pasto ai bulldog

Cade la neve a luglio, ti sgamo anche nel buio

Suono ‘sti fake come un tamburo, scemo, senti il rullo

[Rit.: R. Villain]

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Baby, fatti anche ammazzare

Non m’importa di soffrire, eeh

Gli occhi, chico, non mentono mai

Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi

Tutto il cash non può comprare

Una che non ti sa tradire, eeh





Ascolta su: