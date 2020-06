Guè Pequeno – Medellin ft. Lazza: il testo del nuovo brano

Guè Pequeno e Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, insieme in Medellin, brano contenuto in Mr. Fini, quinto album in studio del rapper, uscito il 26 giugno 2020, a poco meno di due anni dall’ultima fatica discografica Sinatra.

Leggi il testo di questa attesa canzone tutta milanese, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Lorenzo Paolo Spinosa, meglio conosciuto come Low Kidd.

Testo Medellin — Guè Pequeno • Lazza

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Mob, Mob

[Lazza & Guè]

Una mano in tasca e l’altra sui suoi jeans

Guardo il fuso orario del mio GMT

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin

24K come un Mr. T

A 300 all’ora come Need for Speed

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin





[Guè]

Yo, foto documento, sembro Lomačenko

Sembro mafia membro, frate’ 100/100

Se mi fermano su ‘sta AMG sono foxxuto

E, no, non credo in Dio, ma mo’ gli chiedo aiuto

Parto ad angolo retto, dopo qualche minuto

Faccia in giù, chiappe su ed è un angolo acuto

Prima che va giù lei si lega i capelli

Poi le tolgo l’elastico e c’ha pochi centelli

Io non racconto favole

I fratelli vogliono sfogarsi ma non hanno valvole, yeah

Sono connesso a più di una famiglia (Lo sai)

I fra’ scartano i pacchi come alla vigilia (Ahi)

Tengo una pussy stretta come a Manila

Niente panico in caso si attacca a ‘sta maniglia

I fra’ mangiano alla barella, sì, non la Barilla

E la trasportano per diecimila miglia

[Lazza & Guè]

Una mano in tasca e l’altra sui suoi jeans

Guardo il fuso orario del mio GMT

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin

24K come un Mr. T

A 300 all’ora come Need for Speed

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin

[Lazza]

Ho fatto scuola in strada (Strada)

E lingue a scuola fra’ (Fra’)

Però in francese so (So)

Dire Yves Saint Laurent (‘Rent)

Pure Chanel e Dior

Frate’ sto a Louboutin

So pure Givenchy, voulez-vous coucher avec moi?

‘Sti rapper sembrano dell’uovo Kinder (Uovo Kinder), ehi

Se prendo il cell mi sembra il nuovo Tinder (Nuovo Tinder), ehi

Dite e non fate, fate e non lo dite (Non lo dite), ehi

Non ho una strofa, fra’, c’ho un monolite (Monolite), ehi

Voglio un AP per dire che ce l’ho (Che ce l’ho), ehi

E la mia faccia sopra a Italia Uno (Uno), ehi

Bello il tuo tipo che fa il paraculo, ehi

So che sei figa ma c’hai il 41 (41)

Io non ballo come Billy (No), penso solamente a fare dindi (Yah)

Sono sempre io solo che se adesso mi fermano gli sbirri (Ehi)

Non mi fermano per perquisirmi, vogliono una foto per i figli

Non so cosa dirti (No), chiedo scusa a ma’ se sono guilty (Skrt)

Ma ora sono uomo come al Pitti (Ehi)

Di ‘sta nuova scena sono il CT

Salgo sul mio TT (Skrt-skrt), e ti saluto che fra poco ho un meeting

[Lazza & Guè]

Una mano in tasca e l’altra sui suoi jeans

Guardo il fuso orario del mio GMT

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin

24K come un Mr. T

A 300 all’ora come Need for Speed

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin

[Lazza & Guè]

Una mano in tasca e l’altra sui suoi jeans

Guardo il fuso orario del mio GMT

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin

24K come un Mr. T

A 300 all’ora come Need for Speed

Sembro appena sceso giù da Medellin

Sembro appena sceso giù da Medellin





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer