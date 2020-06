Guè Pequeno – Immortale ft. Sfera Ebbasta: leggi il testo della nuova canzone

Immortale è una canzone di Guè Pequeno con la collaborazione di Sfera Ebbasta, contenuta in Mr. Fini, quinto album in studio del rapper milanese, out il 26 giugno 2020. Il disco arriva a poco meno di due anni di distanza dall’ultimo lavoro Sinatra. Leggi il testo del nuovo brano, uno dei più attesi di questo lavoro.

Testo Immortale — Guè Pequeno • Sfera Ebbasta

Download su: Amazon – iTunes

[Sfera]

Io sono sicuro che scenderà la pioggia (Brr, pah)

Quella notte quando me ne andrò (Ah)

Stappa una bottiglia, versa a terra una goccia (No)

Grida: “Non ti dimenticherò”

Ma la mia voce è immortale (Bu)

La mia parola è immortale

[Guè]

Sono messo male, mi spiace scriverti a quest’ora

Ma sai ‘sta mer*a mi divora, spero che il tipo non ti scopra

Mentre dorme affianco te e sente vibrare il cell

Magari leggerai domani, vorrei mollare tutti i piani

Vorrei prendere e incontrarti e farci degli origami

Se leggessi le mie mani metteresti le tue mani

Tra i capelli, disperata se vedessi i miei occhi spenti

E la linea della vita frastagliata dagli eventi

La morte mi ossessiona e che il mio corpo muoia

E che l’anima viva, lo sai, non mi consola

Pensavo di essere meglio, spero che domani mi sveglio

Cosa c’è nell’aldilà? Vorrei fare un backup





[Sfera]

Io sono sicuro che scenderà la pioggia (Brr, pah)

Quella notte quando me ne andrò

Stappa una bottiglia, versa a terra una goccia (No)

Grida: “Non ti dimenticherò”

Ma la mia voce è immortale, uoh-oh-oh

La mia parola è immortale, eh-eh

[Guè]

Ho la strada sulle spalle, un peso che ancora sorreggo

Non so perché ti cerco, tu che forse sei anche peggio

Sai che un po’ sono contento che ti sei trovata lui

Dipendenti tutti e due dalla droga, Gucci e Louis

Non accendi tempi bui, io ripenso ai vecchi tempi

Senza lingue di serpenti, ai miei cattivi esempi

Non gli ho mai detto bene: “Addio”

Ed ora cerco il mio respiro

Questa generazione persa

Pensa se tenevamo il figlio

Sogno di essere immortale camminando con i deboli

Ma ho debiti con Dio e non sconfiggerò i miei demoni

Quest’asfalto e questi errori non mi hanno insegnato niente

I flashback mi hanno flashato, il passato torna sempre (Sempre)

[Sfera]

Io sono sicuro che scenderà la pioggia

Quella notte quando me ne andrò

Stappa una bottiglia, versa a terra una goccia

Grida: “Non ti dimenticherò”

[Sfera]

Ma la mia voce è immortale, uoh-oh-oh

La mia parola è immortale, eh-eh





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer